「野暮ったく見える」を回避！【ハニーズ】40・50代が似合う♡「上品春アウター」

いよいよ春も目前に！ とはいえ肌寒い日がまだ多く、薄手のアウターはしばらく必要になりそう。これから新たに迎えるなら、【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「春アウター」が狙い目です。今回は、洗練されたデザインでキレイめに着こなせるナイロンブルゾンと、クラシカル & モダンなデザインでセレモニーシーンにも活躍しそうなトレンチコートをご紹介します。アウターの「野暮ったく見える問題」を回避してくれるディテールにも注目！

洗練されたデザインで大人に似合うフードブルゾン

【GLACIER lusso】「撥水加工フードブルゾン」\7,900（税込）

裾にかけて広がるAラインシルエットが上品な雰囲気で、きれいめに着こなせるのが魅力。カジュアルなナイロン素材のブルゾンも、大人っぽく洗練された印象を与えられそうです。ウエストのドローコードをキュッと絞れば、メリハリのある女性らしいシルエットへチェンジ。気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。ゆったりとしたサイズ感と長めの着丈で、体型カバーしながらおしゃれできるのも嬉しいポイントです。