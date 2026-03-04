¥¢¥¸¥«¥ó¡¢¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¤«¤é¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡õMV¸ø³«¡£¤¢¤Îº¢¤Ë¸«¤¿¡ÈÊ¿À®¤ÎÊü²Ý¸å¡É¤È³Ú¶Ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Ù³¾ðÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢MV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖMUSIC inn Fujieda¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÁ¬Åª¡¢µ»½ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦ÌÜÅª¤Ç¥¢¥¸¥«¥ó¤Î¸åÆ£ÀµÊ¸¡ÊVo, G¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿NPOË¡¿Í¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ó¥Í¥¬¡¼²»³Ú»Ù±çµ¡¹½¡×¤¬¡¢ÃÛ130Ç¯¤ÎÅÚÂ¢¤ò²þÁõ¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿ÂÚºß·¿²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£
Àè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Ï¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¡¦¸¶ÅÄ°ê»Ò¤¬»²²Ã¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤ÎÁý¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
MV¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦»³ºê¹ÉºÚ¤¬½Ð±é¤·¡¢EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤ÇÁ´ÊÔ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÅÔ²ñ¤ËÈè¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬µ¢¶¿¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡¢²û¤«¤·¤¤Ì£¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÁÛ¤¤¤¬Ù³¾ðÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÄ«¥é¡¼¡ÊÄ«¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖMUSIC inn Fujieda¡×¤Ç¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤ä¡¢2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¡ÈÊ¿À®¤ÎÊü²Ý¸å¡É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±é½Ð¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖMUSIC inn Fujieda¡×¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµBlu-ray¡ÖRecording Documentary at MUSIC inn Fujieda¡×¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://kmu.lnk.to/FujiedaEP_CD
¢§Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×
https://kmu.lnk.to/WelcomeBackJonny
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray] KSCL-3653¡Á3654
3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ×[CD] KS£ÃL-3655
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡¢ÆÃ¼ì»æ»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãCD¡ä¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01.É¨·ªÌÓ
02.¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼
03.¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ÆüÏÂ
04.¥Ú¥À¥ë¥Ü¡¼¥È
¡ãBlu-ray¡ä¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
Recording Documentary at MUSIC inn Fujieda
¢§¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡ÊCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î24cm¡ß24Ñ¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãFrom the Northern Land ¡Ç26 ¡ÈFriendship¡É¡ä
¢¨SOOLD OUT
¡ã½Ð±é¡ä ASIAN KUNG-FU GENERATION (¥ï¥ó¥Þ¥ó)
¡ãÆüÄø¡ä 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ³«¾ì / 19:00 ³«±é
¡ã²ñ¾ì¡ä »¥ËÚPENNY LANE24
¾ÜºÙ¡§http://akglive.com/30th/friendship/
◾️¡ãNOT WONK presents ¡ÈBEING THERE 9¡É¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§16:00 / 17:00
²ñ¾ì¡§ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ⼩ËÒ»Ô⺠²ñ´Û¡¦⼤¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¡§NOT WONK, ASIAN KUNG-FU GENERATION
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://wess.jp/contact/
◾️¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉThirty Revolutions¡É¡ä
¢¨SOOLD OUT
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
OPEN 17:00 / START 18:00
Ìä) DISK GARAGE
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
OPEN 16:00 / START 17:00
Ìä) DISK GARAGE
¾ÜºÙ¡§https://www.akglive.com/30th/
◾️¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉLive in Jakarta¡É¡ä
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½Ð±é¡§
¡¦ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP)
¡¦Alexandros
¡¦THE ADAMS
¡ã²ñ¾ì¡äBasket Hall GBK Senayan | JAKARTA, INDONESIA
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä2025.12.10¡Ê¿å¡Ë 11:00AM (Jakarta Local Time) ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡¡
¡ã·ô¼ï¡ä
-REVOLUTIONS EXPERIENCE PACKAGE¡ÊVIP¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡§IDR 2,500,000-
-FESTIVAL (FREE STANDING)¡§IDR 1,600,000-
-TRIBUNE (NUMBERED SEATING)¡§IDR 1,200,000-
¾ÜºÙ¡§https://hype-live.id
◾️¡ã30th Anniversary Tour¡ä
¢¡30th Anniversary Tourin Mexico City
2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡ËMexico City- Pepsi Center
https://www.ticketmaster.com.mx/
¢¡30th Anniversary Tour in Peru¡¡¢¨SOOLD OUT
2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡ËAmphitheater Exposition Park
https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-asian-kungfu-generation-74296
¢¡30th Anniversary Tour in Santiago City
2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡ËChile - Teatro Caupolicán
http://t.co/o6yHivejX3
¢¡30th Anniversary Tour in Brazil City
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖAnime Friends¡× - Brazil sao paulo
https://animefriends.com.br/
◾️¡ãFUJI ROCK FESTIVAL ¡Ç26¡ä
2026Ç¯7·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î½Ð±é¤Ï¡¢7/24¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
https://fujirockfestival.com/
