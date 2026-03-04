ジャスティン・ビーバー、32歳の誕生日を妻ヘイリーと日本でお祝い！
ジャスティン・ビーバーが32歳の誕生日を迎えた。記念すべき日は、妻のヘイリー・ビーバーとともに東京でお祝いしたようだ。
【写真】背景には東京タワー ヘイリーのおでこにキスするジャスティン
3月1日に32歳の誕生日を迎えたジャスティンは、インスタグラムを更新。ろうそくで飾られたケーキを前にヘイリーとポーズを取る写真を公開し、「一緒に誕生日を祝いたい人はほかにいない」と妻への愛情あふれるメッセージを綴った。投稿にはマイケル・B・ジョーダンやグラミー賞公式などから祝福のコメントが寄せられている。
一方、ヘイリーも自身のインスタグラムにて、首を縦に振る絵文字を添え、ライトアップされた東京タワーを背景に、ジャスティンからおでこにキスされる写真をはじめ、キュートなイチゴでデコレーションされた誕生日ケーキや食事の様子、コーディネートを紹介するセルフィーなど、東京滞在中の記念ショットを多数投稿している。
ヘイリーの投稿には、2月28日に世界希少・難治性疾患の日を記念したライトアップや、3月1日の東京マラソン2026出走者を称えるためにライトアップされた東京タワーが写っていることから、誕生日当日を東京で過ごしていたとみられる。
なお二人は昨年12月にも、ジャスティンのブランド「SKYLRK（スカイラーク）」の世界初となるポップアップストア開催のため来日。会場を訪れてファンを騒然とさせたほか、インスタグラムではヘイリーとキスを交わす映像などラブラブな様子を公開し、注目を集めた。
引用：「ジャスティン・ビーバー」Instagram（＠lilbieber）
「ヘイリー・ビーバー」Instagram（＠haileybieber）
