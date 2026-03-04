『相棒24』最終回直前拡大SP ドミノによる殺人計画 浜野謙太、豊田裕大らゲスト出演
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）。今シーズンも残り2話となり、第18話『ドミノ』（拡大スペシャル）が4日に放送される。
【場面写真】最終回直前SP！豪華キャストも出演
今回、特命係が追うのは、“ドミノ倒し”によって殺人を企む衝撃の事件。ネット検索の分野で世界シェアを伸ばしている気鋭のIT企業『ネクサーチ』の社長室に深夜、何者かがドミノを張りめぐらせ、最後の仕掛けに組み込まれた拳銃によって社長の関谷実（田中幸太朗）が命を狙われる事件が起きた。関谷は先日、“世界のリーダー100人”に選出された、今話題のカリスマ。ドミノに驚がくしたのか、尻もちをついたため脚に被弾するという痛ましい悲劇に巻き込まれる。
臨場した右京は緻密に計算し尽くされたドミノの仕掛けに感心するとともに、オフィスで不可解な動きをしていた清掃員の青年・数原瑛司（豊田裕大）に注目。彼は、自分は事件とは無関係だと主張するが、なぜか自身の天才的な頭脳を隠しているよう。そんな彼の才能に気づいているのか、ネクサーチ副社長の丹羽彰文（浜野謙太）が親身に数学を教えていることもわかる。
さらに捜査を進めたところ、関谷が検索アルゴリズムを開発した17年前、関谷と丹羽の恩師である大学教授が事故死していたことが判明。この事故死は今回のドミノ殺人計画と関係があるのか。まもなく捜査一課は、事件当夜の入退室記録から丹羽を重要参考人として連行するが、丹羽はなぜか黙秘を貫くのだった。
