全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、3月14日から20日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は3月4日から10日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・6,000マイル

東京/羽田〜秋田・八丈島・能登線、大阪/伊丹〜松山線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜根室中標津線・釧路線、福岡〜五島福江線・宮崎線、沖縄〜石垣線、石垣〜宮古線

・7,000マイル

東京/羽田〜大阪/伊丹線

・7,500マイル

東京/羽田〜稚内・大館能代・岡山・鳥取・米子・徳島・松山・熊本・鹿児島線、大阪/伊丹〜青森・秋田・仙台・新潟線、名古屋/中部〜秋田・仙台線、福岡〜仙台・小松線

・10,000マイル

名古屋/中部〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。