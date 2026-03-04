救出された「前イタリア王妃」がオットー１世と電撃再婚…跡継ぎリウドルフを襲った「廃位」への恐怖と父の再婚への「怨念」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第36回

『オットーのイタリア遠征に見られる「カール大帝」との類比…露見し始めた「イタリア支配」への野心と‟皇帝”への道』より続く。

イタリア王妃の救出劇

しかしオットーの側にも、皇帝戴冠を深追いできなくなった事情が出来していた。それはアーデルハイト救出と深くかかわっている。

オットーが救出に向かったアーデルハイトは、8月20日には既にガルダ要塞から脱出していた。

穀物の下に身を隠し、彼女を追うベレンガーリオの目をくらませたという説、壁の穴から脱出したという説、牢獄のドアの下を掘って地下道を作りそこから脱出したという説と、アーデルハイトの脱出劇には諸説あり、脚色も多い。しかし共通しているのはレッギオ司教アーダルハルトが無事脱出した彼女に隠れ家を提供し、後に彼が信頼する部下アットーのカノッサの要塞に住まわせた、という点である。ともあれ彼女は自由の身になったのである。

そこでパヴィアに入城したオットーは、アーデルハイトの出迎えという大事な使命を弟ハインリヒに命じた。この時点でハインリヒは兄オットーの最側近となっていたのである。

再婚によりイタリアの支配者に

アーデルハイトを丁重に出迎えたオットーは彼女に求婚する。オットーはイタリア王国の女相続人アーデルハイトと再婚することで、自身のイタリア支配を確実にしようとしたのだ。アーデルハイトもオットーとの再婚は望むところであった。

かくして10月中旬（日にちははっきりしていない）、オットーとアーデルハイトの結婚式が行われた。

