日本のインフラ問題、どうすればいいのか…「造りっぱなし」にしない方法

「メンテナンス」と「マネジメント」

今あるインフラ（既設インフラ）を長持ちさせる方法について考えてみましょう。

既設インフラを長持ちさせるには、「メンテナンス」と「マネジメント」の両輪が必要となります。メンテナンスは人間社会に置き換えると医療であることを説明しましたが、マネジメントは運用、つまり「やりくり」にたとえられます。

老朽化した膨大なインフラに対し、合理的かつ効率的に医療を施すため、限られた財源の中で優先順位を付けて、いつ、どこに、どれくらいの予算を配分し運用していくかを考える必要があります。

多くの人が限られた収入の中でできるだけ豊かな生活を送れるよう、やりくりするのと同じことです。これからはインフラの医療を施す技術者の育成のみならず、インフラを資産と捉え適切に運用していく管理者のスキルアップも求められます。

ここでは最初にインフラのメンテナンスとマネジメントの考え方について概説します。次いで、インフラメンテナンスについて、研究機関で進められている技術開発の現状を紹介し、さらに学会や国・自治体で進められている最先端の取り組み事例についてお話しします。

なぜ、どのようにメンテナンスするのか？

インフラを造りっぱなしにしたら、いつか壊れてしまう。だからこそ、メンテナンスしなければいけない。では、その「目的」とはなんでしょうか。

長持ちさせる、というのも正解です。が、より具体的・専門的には、対象となる構造物が設計耐用期間と呼ばれる、このくらいはもってもらいたいと考える期間（たとえば100年）にわたって求められる性能を保持するようにすることです。

そのため、土木学会「2022年制定コンクリート標準示方書［維持管理編］」では、インフラのメンテナンスを次のような手順で進めることとしています（図表4-1）。

まず対象とする構造物を今後どのように維持管理して行ったらよいのかをまとめた「維持管理計画」を策定します。次に計画にしたがい、所定のタイミングで「点検」をおこない、構造物に関する情報を収集します。そこで劣化が認められたら、なぜそのような劣化が生じているのか、「劣化機構の推定」（たとえば、中性化、塩害、アルカリシリカ反応、凍害、化学的侵食、疲労、およびこれらの複合劣化など）をおこない、劣化がどのように進行していくかを「予測」し、構造物の現在、そして将来にわたる「性能の評価」をおこないます。その結果、あらかじめ設定しておいた要求性能に照らして、その水準を下回ると「判定」された場合には何らかの「対策」を取ることになります。

この点検から対策の要否判定までを「診断」と考えています。これはまさにお医者さんが患者さんにおこなう診断とほぼ同じです。そしてこれら一連の内容を「記録」に残します。医療で言うところのカルテ作成ですね。このようなルーティンをたとえば5年に1回の定期点検ごとに繰り返していくのがメンテナンスのサイクルということになります。

