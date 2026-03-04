「ドラマの脚本料は驚くほど安い」「営業部が改変を指示」…テレビ業界から有能な人材の流出が止まらないワケ

テレビドラマがかつてのように国民的な話題を独占して社会現象を巻き起こすことは、もはや稀になってしまい、“冬の時代”を迎えている。

2010年頃までは世帯視聴率10％超えが一つの目安であり、20％台を叩き出す作品も珍しくなかったが、現在は評判が良くても7〜8％台という作品が多く、中には人気俳優や有名脚本家を起用しても3％台前半に留まる例も少なくない。数字の上でも視聴者の“ドラマ離れ”は明白だ。

「最近のドラマはつまらない」と多くの視聴者が漠然と抱いているその感覚の背景には、作り手であるクリエイターたちの悲痛な叫びがあった。

前編記事『視聴率は1ケタ台ばかり…テレビドラマが「つまらなすぎる理由」』では、過度なコンプライアンス、雀の涙ほどの制作費、そしてNetflixやYouTubeといった黒船の襲来……。テレビや映画界の最前線で今、何が起きているのかについて、プロデューサー、脚本家、ドラマライターといった業界関係者に聞いた。

本記事では、家族を養えないほど安いテレビドラマの脚本料など、業界から有能なクリエイターの流出が止まらない理由に迫る。

人気クリエイターがNetflixへ流出

テレビ局の惨状を尻目に、急成長を遂げているのがNetflixをはじめとする動画配信サービスだ。潤沢な資金を武器に、日本のトップクリエイターたちを高額な報酬で次々と囲い込んでいる。テレビや映画界から才能ある作り手たちの流出が止まらない。

「坂元裕二さんのNetflix契約は驚きとともに絶望を感じました」

そう語るのは、ゴールデン帯のドラマ脚本も手掛けた経験を持つ脚本家・Ｂ氏だ。

「2023年に坂元裕二さんがNetflixと5年契約を結んだというニュースは、業界を震撼させましたね。

もちろん、坂元さんレベルのトップランナーが、より自由で潤沢な予算のある環境で挑戦するのは当然の流れだとは思いますし、僕ら中堅や若手作家にとっても希望の光に見えました。でも、同時に絶望も感じたんです。なぜなら、裏を返せば『もはやテレビ局には脚本家を惹きつける魅力も資金もない』という現実を突きつけられたのと同じだからです」

家族を養えないほど安いテレビドラマの脚本料

業界歴の長いB氏によれば、テレビドラマの脚本料は驚くほど安いという。

「僕の場合だとゴールデン帯の1時間ドラマを1本書いても、手取りで50万円にも満たない。仮に1クール10本すべて書いても500万円。そこから事務所にマージンを引かれたら400万円にも届かない。最近は分業制が主流なので、1クールで3話書くことができればマシなほうです。

これじゃ、家族を養っていくことなんてできない。『テレビドラマの脚本家は食えない』というのは本当ですよ。そのために、同時並行で2、3作のドラマを手掛けている人もいますが、精神的にも肉体的にもかなり疲弊している。シナリオライター講座の臨時講師や脚本添削で食いつないでる人も多いです。

一方で、Netflixはケタが違うと聞いています。1話あたりの脚本料が250万円前後、トップクラスなら1000万円を超えることもあるとか。しかも、企画開発の段階からしっかり報酬が支払われ、時間をかけて脚本を練ることができる。テレビのように、撮影スケジュールに追われて無理やり書き上げるなんてこともない。クリエイターとして、どちらに魅力を感じるかは言うまでもありませんよね……」

編成や営業にテコ入れされてしまう地上波ドラマ

さらにB氏は、オリジナルドラマを執筆したときのエピソードを明かしてくれた。

「以前、ある連続ドラマの脚本を担当したときのことです。僕としては、現代社会が抱える貧富の差をテーマにした、ビターな人間ドラマを描きたかった。プロデューサーも最初は『面白いね』と乗ってくれたんです。でも、いざ脚本を提出すると、上層部から『もっと分かりやすく、ハッピーな話にしてほしい』と横槍が入った。スポンサー受けを気にしたんでしょうね。結局、僕が本当に描きたかったテーマは骨抜きにされ、どこにでもあるような人情話に改変されてしまいました。

悔しかったのは、その改変の指示がプロデューサーではなく、編成や営業といったクリエイティブとは無関係の部署から出てきたことです。視聴率が取れそうな中高年の視聴者を狙うあまり、作品の核となる部分が簡単に捻じ曲げられてしまう。そんなことが日常茶飯事なんです。あの無力感は、経験した者でないと分からないでしょうね。Netflixなら、少なくともそんな理不尽な形で作品が歪められることはないと信じたいです」

実際に、坂元裕二以外にも『池袋ウエストゲートパーク』『木更津キャッツアイ』『不適切にもほどがある！』を手掛けたプロデューサーである磯山晶、『地面師たち』の監督・大根仁といったトップクリエイターが次々とテレビ局を離れ、Netflixと契約を結んでいる。才能の流出は、もはや誰にも止められない状況になっているのだ。

マルチクリエイター・MEGUMIも独占契約を締結

エンタメ事情に詳しいドラマライターのC氏は、女優でありながらプロデューサーとしても成功を収めたMEGUMIのNetflixとの独占契約に、テレビ業界の構造的な問題が凝縮されていると指摘する。

「MEGUMIさんがプロデュースしたNetflixの『ラヴ上等』は、完全に企画の勝利ですよね。日本の“ヤンキー文化”という、地上波ではコンプライアンス的に扱いにくいテーマを真正面からエンタメに昇華させた。あれこそ今のテレビ局が失ってしまった企画力ですよね。

彼女の成功は、テレビ局が“タレントや俳優はあくまで演者”という古い価値観に縛られ、クリエイターとしての才能を見て見ぬふりをしてきた結果だと思っています。MEGUMIさんはNetflixと組むことで、企画から制作、配信までを主導できる環境を手に入れた。これはテレビ局のプロデューサーでさえ実現できないことですから」

そんなMEGUMIは、2027年にABEMAでもグラビアアイドルを題材にしたドラマのプロデュースを手掛けることが発表されている。配信プラットフォームが彼女の主戦場になっていくだろう。テレビ局は有力な人材を失ったのだ。

C氏は、地上波テレビ局のドラマ制作費についても苦言を呈した。

「フジテレビがドラマ制作費を1話3000万円から2000万円台に削減するという報道がありましたが、事実であればこれによってまた差を付けられるでしょうね。

Netflixは1話1億円超えという予算規模で動いている。この削減で真っ先にカットされるのは、脚本料や主演以外の俳優陣のギャラ、美術やロケの費用。クオリティが下がるのは当たり前です。俳優の山田孝之さんが『日本の俳優のギャラは安い』と発言していましたが、まさにその通りで、トップ俳優でさえCM出演に頼らなければならない状況で、どうやって世界と戦えるのか疑問でなりません」

STARTOが縦型ドラマ『エスドラ』でYouTube参入

「クリエイターだけではなく優秀なテレビマンの流出も大きな問題ですよ」

そう自嘲気味に語るのは、制作会社でディレクターを務めるD氏だ。

「元・テレビ東京の佐久間宣行さんなんて、その典型でしょう。会社を辞めてフリーになり、YouTubeチャンネルを立ち上げてからはテレビマン時代以上の影響力と収入を得ている。同じくテレ東だった高橋弘樹さんや上出遼平さんも局の看板を捨てて、YouTubeや配信プラットフォームで自由に活動している。

彼らが口を揃えて言うのは『テレビ局は窮屈すぎる』ということです。予算もなければ、自由もなく、やりたい企画も通らない。それなら、外に出て自分の名前で勝負したほうがいいと考えるのは自然なことでしょう」

優秀な人材の流出は、ドラマだけではなくテレビ局が担うコンテンツすべてに関わっているようだ。

最後に、民放キー局に20年以上勤務するベテランドラマプロデューサーのＡ氏が、直近で度肝を抜かれたニュースについて語った。

「『STARTO ENTERTAINMENT』がYouTubeでの縦型ドラマ『エスドラ』を発表したことです。堂本光一さんというトップスターを主演に据え、プロデュースは飛ぶ鳥を落とす勢いの藤井道人監督。これを、テレビではなくYouTubeで公開するわけでしょう。これはもう、我々テレビ局に対する宣戦布告ですよ。

これまで芸能事務所はタレントを使ってもらう立場だった。しかし、STARTOの動きは『これからは自分たちでコンテンツを作って直接ファンに届ける』という意思表示だと思うんです。

しかも、プロデュースする藤井監督は、Netflixともがっちり手を組んでいる。つまり、配信の巨人・Netflixとも、YouTubeというオープンなプラットフォームとも自在に連携できる力を持っている。テレビ局が主役の時代は、完全に終わるかもしれないと思い知らされましたね」

テレビ局がエンタメの中心として生き残るには

坂元裕二がNetflixへ移り、MEGUMIが世界を席巻し、人気アイドルたちが縦型ドラマに活路を見出す。この流れを止めるにはどうすればよいのか。Ａ氏は言う。

「脚本家や監督、プロデューサーといったクリエイターを尊重し、彼らが自由に挑戦できる環境を取り戻すこと。そして適正なギャランティを支払い、才能ある人材が『もう一度テレビで作りたい』と思える魅力を取り戻すことだと思います。ただ、現状としてはかなり厳しい話ですが……」

テレビ局の抜本的な意識改革、ビジネスモデルの変化が行われない限り、テレビドラマは「冬の時代」を抜け出せないだろう。

【あわせて読む】『Snow Man・目黒蓮抜擢の是非…『SHOGUN 将軍』シーズン2への業界関係者の本音』

【あわせて読む】Snow Man・目黒蓮抜擢の是非…『SHOGUN 将軍』シーズン2への業界関係者の本音