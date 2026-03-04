人気先行かと思いきや「変な名前のラーメン屋」急増の理由…大阪発「人類みな麺類」創業10年以上も行列絶えず

個人経営店、チェーン店、フランチャイズ店などがひしめき合い、近年では大手企業による熾烈なM&A合戦が繰り広げられているラーメン業界。そんな刻一刻と変化する業界内にあって、“ユニークな戦略”を武器に、出す店出す店長蛇の列をつくるラーメングループがある。

それが大阪発祥のラーメンチェーン「人類みな麺類」などを運営するUNCHI株式会社だ。これまで立ち上げたブランドは20種類以上、そのどれもが“変な名前のラーメン屋”として話題も集めている。次々と新ブランドを開発、出店攻勢をかけ、独自の地位を確立する同社の「強さ」に迫る。

運営会社の社名は…UNCHI（ウンチ）

大阪府大阪市淀川区、新大阪駅からも徒歩圏内の地域に本店を置く「人類みな麺類」。食べログ百名店に7年連続で選出されるなど、今や押しも押されもせぬ大阪を代表する人気ラーメンチェーンだ。

そんな「人類みな麺類」を中核ブランドとし、数多のユニークなブランドを複数展開する運営元がUNCHI株式会社。社名の時点で“UNCHI（ウンチ）”とかなり奇抜な印象を受けるが、創業者・松村貴大氏の「最初から最後まで責任を負いたい」思いから命名されたという、いたって真面目な由来をもつ。

ここで、松村氏の経歴を簡単に振り返りたい。同氏がラーメン店を志したきっかけは10歳の時。親に連れて行ってもらった店が“美味しくなかった”ため、ならば「自分でもっと美味しいラーメンをつくろう」という考えに至ったという。その後、大学卒業してすぐ大阪市内のラーメン店で修業を開始、25歳で「人類みな麺類」をオープンさせた。

2店舗目は「くそオヤジ最後のひとふり」、3店舗目は「世界一暇なラーメン屋」。それ以降も「ラーメン大戦争」、「担々麺の掟を破る者」など、同社が展開するラーメン店はいずれも独創的なネーミング。〈店名はSNSのハッシュタグをイメージして遊び心でつけている〉という店名ゆえに、客の注目を集めてきた（『日本経済新聞電子版』10月22日、松村貴大氏インタビューより）。

とはいえ、名前だけの人気先行だとしたら、いずれブームに終わりは来るはず。ところが「人類みな麺類」の驚くべき点は、オープンから10年以上経った今なお、多い時には本店で100人以上の行列ができるほど人気を維持していることだ。その理由とは一体なんだろうか。

味だけではなく「トータル」で勝負

「人類みな麵類」のラーメンは一目見たら分かる通り、いたってシンプルなビジュアルで洗練された印象を受ける。

魚介醤油ベースのスープはダシの旨みと醤油の甘みが調和し、口の中で優しく広がっていく。自家製の極太麺はモチモチとした弾力が心地よく、厚切りのチャーシューは噛むほどに肉汁があふれる逸品。その他のトッピングは、ネギにメンマと至ってシンプルだ。

このように店名は遊び心いっぱいとはいえ、その実ラーメンづくりそのものはきわめて“実直”。食べログのコメントを見ても感じるが、そこがラーメン好きの方々にも強く支持されている理由なのだろう。

また、ラーメンの美味しさのみならず、店舗づくりにも工夫が見られる。店内ではファン層が広く、お客さんの抵抗感も少ない（？）Mr.Childrenのライブ映像が流れており、独自のエンターテインメント観がうかがい知れる。

店舗デザインにしても、内装外装ともに運営会社のユニークな世界観が反映されたオシャレなつくり。聞けば、女性ひとりでも入りやすい空間を意識しているという。まさにラーメンを味だけではなく、「トータル商品」で捉えた設計だ。

個性だけに留まらない、考えに考え抜かれたラーメン店――それが「人類みな麺類」など株式会社UNCHIが手がける店舗が繁盛し続ける理由というわけだ。

つづく【後編記事】『ミスチルでおなじみ、ラーメンチェーン「人類みな麺類」が“儲かるフランチャイズ”として優秀と言えるワケ』では、引き続き「人類みな麺類」を手掛ける同社の経営力の高さを分析していく。

【つづきを読む】ミスチル愛が強いラーメンチェーン「人類みな麺類」が”儲かるフランチャイズ”として優秀と言えるワケ