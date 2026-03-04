もうテレビ局はいらない…堂本光一や佐藤勝利が出演するSTARTO社の縦型ショートドラマ『エスドラ』に込められた「元ジャニーズたちのメッセージ」

堂本光一、佐藤勝利、篠塚大輝が出演

STARTO ENTERTAINMENTが縦型ショートドラマプロジェクト『エスドラ』の開始を発表した。これを「新事務所になってネット進出がまた進んだのか」くらいに捉えていると、その本質を見誤ってしまう。そこに隠された真の意味を解き明かしていきたい。

『エスドラ』の第1弾には、近年は映像作品への出演自体が貴重なものとなった堂本光一に、timeleszの新星である篠塚大輝が出演。第2弾以降も、佐藤勝利（timelesz）、橋本良亮（A.B.C-Z）、正門良規（Aぇ! group）、川島如恵留（Travis Japan）などが出演者に名を連ねている。かなり力の入ったラインナップであり、事務所をあげたプロジェクトであることが伺える。

昨年の12月から今年の2月にかけて、森本慎太郎（SixTONES）、小島健（Aぇ! group）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）と3ヵ月連続でSTARTOタレントの個人チャンネルが設立されているが、それともまた違ったタイプの動きである。「タレントのYouTubeも盛んだし、その一環で縦型動画もやるのか」くらいに捉えていると、見逃してしまうものがあるのだ。

これはSTARTO社になってから加速する「自前で作る動き」が次の段階に入ったことを意味する。そもそも筆者は、2024年に発売した著書『夢物語は終わらない〜影と光の“ジャニーズ”論〜』（文藝春秋）の中で、今後の事務所の動きとして、「自前で作る動き」が加速するだろうとその予想を記した。

2023年に性加害問題が騒がれたタイミングで、テレビ出演が中止になったり、それまでテレビ出演が多かったことが癒着といった言葉でやり玉に挙げられたりしたジャニーズ事務所。彼らが、自らの力でコンテンツを制作し、テレビ局をはじめとした既存の大手メディアと組まなくても、様々なコンテンツを届けるようになる未来が来るだろう――というのがその主張の骨子である。そして、一連の事務所の騒動が、事務所自体の危機に見えて、その実、テレビ側の“崩壊の始まり”になるとまで述べた。

アイドル雑誌まで自前で作り始めた

昨年、その予想が現実化したような出来事が連続して起きた。

音楽番組『Star Song Special』が、Prime VideoとDMM TVで配信開始。STARTO社のタレントのトークと歌が中心で、NHKで長年放送されていた事務所タレントのみが出演する音楽番組『ザ少年倶楽部』の代わりとも言ってもいいような内容だ。制作は事務所傘下の音楽・映像制作会社であるStorm Labels（旧・J Storm）。つまり、NHKによって打ち切られた代わりに、自前で音楽番組を制作。テレビ局ではなく、配信会社を選んで、番組を届けているのである。

さらに、『POTATO』『Duet』『ポポロ』など、アイドル雑誌が次々となくなっていく中で、SUPER EIGHTの大倉忠義を編集長に、ジュニアを中心としたエンタメ・マガジン『Zessei』を創刊。アイドル雑誌まで自前で作り始めたのである。

極めつけは年越しのカウントダウンコンサートだ。長らくフジテレビが中継してきたジャニーズ事務所タレント総出の年越しコンサート。2025年末から2026年にかけて、STARTO社になって初の開催となったが、テレビ中継はされなかった。自社のシステムで有料で生配信を行ったあとに、Netflixで配信されたのだ。

つまり、現在のSTARTO社は、自前で様々なコンテンツを作ることで、キー局をはじめとした既存のメディアに頼らなくてよい状況にあるのだ。自前のシステムで届けることもあれば、配信会社と組んで届けることもあるなどコンテンツの種類によって器用に使い分けてもいる。

これは、“事務所の既存メディアへの反逆”といったことではなく、タレントの出演取りやめを決断したNHKをはじめ、当時のテレビ局が彼らと手を離そうとしたことの反動であり、当然の帰結とも言える。

（少し話がそれるが、“貴重コンテンツ”である、再始動した嵐の5人が揃った姿も、基本的にはファンクラブサイト内と公式SNSでしか見られない。『紅白歌合戦』をはじめ、その姿を放送したい番組は多いはずだが、現状はテレビ放送をされてはいないのだ）

もうテレビ局はいらない

そして今回、縦型ショートドラマという新たな領域に参入。まず、重要なのは、ついにテレビ局と組まずにドラマを作ることになったということである。

これまで、「ジャニーズ枠」と呼ばれるような、主演を所属タレントたちが務め続け、制作に事務所の関連会社が名を連ねるような連続ドラマ枠はあったものの、それもやはり放送にのせるためには最終的にはテレビ局と組むことが必須だった。固定のファン層による、ある程度の視聴数が見込めることはもちろん、関連グッズが局のショップで売られるなど、局側にもおおいにメリットがある構造だ。

一方で、今回の『エスドラ』は、テレビ局とは組まず、配信プラットフォームも、本編はYouTube、関連コンテンツを公式X・Instagram・TikTokで流すという、“どこかと組む”というよりも、“自前で作ったものをとりあえず無料でネット上に置いておく”という様相だ。

この実験的な試みが上手く行けば、従来の横型ドラマを事務所が制作し、配信サービスで流す、もしくはオリジナルのプラットフォームを作るという流れも十分考えられる。もちろん、テレビ局で流すということも選択肢には入りうるだろうが、自前で人気コンテンツを作れた場合は、作り手側がその届け方を“選べる”立場にある。テレビ局に“選ばれる”必要は皆無なのである。

キャスティングありきでドラマが作られることには批判もあったかもしれないが、それは公共の電波であるテレビ局で流れる場合の話。逆手に取れば、キャストありきで尖った企画を立てることもできる。実際、以前から事務所タレントが主演する演劇や映画では、興行の予想がつきやすいことで、作品の内容の自由度が高まり、アイドルが出ているとは思えないようなエッジのきいた内容の作品も多い。

『エスドラ』も、『新聞記者』の藤井道人や、『真夜中乙女戦争』の二宮健など、３０代以下の若手の気鋭のクリエイターたちをプロデューサーや監督に迎えているようで、内容の説明を読む限りでは、地上波のゴールデンプライム帯でよく流れるような、ありきたりなドラマにはなっていなそうな雰囲気だ。さらに、事務所のタレントだけでなく、戸塚純貴や大東駿介など他事務所の実力派俳優もキャスティングされている。単にファンだけに向けたコンテンツを作ろうとしているのではなく、本格的なドラマを作り、市場を開拓しようとする意図が感じ取れる。

そして、縦型ショートドラマが“これからの領域”であるというのもポイントだ。縦型のショートドラマは数年前から「くる」と言われているものの、誰もが知るような大きなヒット作は生まれていない。昨年、フジテレビの動画配信サービス『FOD』が縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』をリリースしたり、日本テレビが縦型動画に特化した新組織したりと注力をし始めているが、大きな成功には至っていないのが現状だ。つまり、ドラマを作るという点では一日の長があるはずのテレビ局でもうまくいっていない領域なのだ。

大手事務所がそのような未知の領域に踏み込むという大胆な決断は異端なものに映るかもしれない。だが、もともと、ジャニーズ事務所時代から、新しい領域を開拓していくのがこの事務所の系譜でもある。そもそも「少年が歌って踊るなんて」と馬鹿にされていた時代から、それを始め、文化として根付かせた事務所なのである。

ここで成功すれば、STARTO社が、タレント事務所としてだけではなく、ドラマコンテンツの作り手として業界の雄になっていく未来もやってくるのかもしれない。そして、それはやはり、彼らがテレビ局の手を必要としない未来なのである。

