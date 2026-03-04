地面師・カミンスカス操が道連れにされていまだに恨んでいる”1億5000万円”にのぼる脱税事件

2024年にNetflixで配信された『地面師たち』の「その後」をご存知だろうか。主人公のモデルとなった積水ハウス事件の主犯格・カミンスカス操が筆者と交わした手紙には、ドラマよりも遥かに恐ろしい詐欺師同士の生き残りをかけた戦いが綴られていた。「俺も地面師たちにダマされた！」「首謀者は別にいる！」と獄中で叫ぶ男が語る、地面師事件の真実とは。『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「ABCホーム」の脱税事件

カミンスカスの女性遍歴を支えてきたビジネスは、不動産業界で知る人ぞ知るところとなっていた。六本木の地上げでひと儲けしてきたようだ。

カミンスカスは1990年代後半から2000年代にかけ、東京都心のマンションデベロッパーとして飛ぶ鳥を落とす勢いだった「ABCホーム」社長の塩田大介と知り合っている。

ABCホームは売れ残ったマンション在庫を安く買いたたき、それを転売して業績を伸ばしてきた。2004年6月期に売り上げが100億円に到達している。塩田が人材派遣業「フルキャスト」社長の平野岳史や「楽天」社長の三木谷浩史らとともに、「日本ベンチャー協議会」を結成して話題になった時期もある。六本木ヒルズにオフィスや住居を構えたヒルズ族と呼ばれる若手経営者たちが、こぞってABCホームに出資してきたわけだ。

他のヒルズ族と同じく、塩田自身もまた芸能人との交遊が広く、政界では元自民党幹事長の中川秀直と昵懇だった。塩田が90年代初頭のバブル景気に替わって訪れたIT・ファンドバブルに乗り、若手のマンションデベロッパーとしてもてはやされたのは、つい昨日のことのようだ。

だが、そんな絶頂の塩田を脱税事件が襲う。ABCホームグループでは、仲介業者への架空経費を使って申告所得を偽装していた。塩田は2002年6月期から04年6月期までの2年間に5億1800万円の所得を隠し、法人税1億5500万円を脱税したとして、東京地検に逮捕される。

そしてこのときいっしょに捕まったのが、カミンスカスだったのである。のちの積水ハウス事件の渦中、ABCホームの元財務部長だったと報じられているが、2人の関係はいま一つ判然としない。

カミンスカスと塩田の関係

その塩田との関係についても尋ねると、カミンスカスと塩田の付き合いは、脱税事件よりずっと前からあったようだ。次のような返事が届いた。

〈平成9（1997）年に塩田が経営していた雄和興産と言う会社に私が入社して、財務を担当しました。塩田は（私と知り合うまで）銀行から借金した事が無く、ワンルーム（マンション）販売の仲介をして頑張っていました。私は銀行から物件仕入の為の借入が出来る様にしました〉

つまりカミンスカスは、ABCホームグループ飛躍の原動力となったワンルームマンション仲介業時代に財務担当者として雇用され、そこからずっと塩田に頼りにされてきたという。手紙でもそのあたりの事情を詳しく補足説明した。

〈当時、安定化資金の借入が出来る様になり、新しく5社の会社を立ち上げ1社5000万円の安定化資金の借入をして塩田に渡しました。その後、新しく立ち上げた5社の社長を私にして、元々あった帝都という会社をABCホームに社名変更した〉

安定化資金とは、中小企業庁が不況対策として導入した制度のことを指すのだろう。カミンスカスは財務部長という役職にとどまらず、創業当時からABCホームグループの銀行取引の面倒を見るなど、かなり深く入り込んでいたようだ。手紙はこう続く。

〈塩田とは1度離れたのでしたが［平成14年］、平成16年にABCホームに（東京国税局の）査察が入って、塩田から助けてくれと言われたので、国税と修正申告をする事で話をつけるつもりで相談にのったのですが、塩田は修正申告でも税務（の虚偽）申告をした為、有罪となりました。ただ、塩田は執行猶予で私は6ヶ月の実刑となってしまいました。この件も私は納得していません〉

カミンスカスはABCホーム事件について、よほど言いたいことがあるようだ。4通目の9月19日付書簡でも引き続いてこう書いてきた。

〈この案件は地検特捜部の取引です。塩田の弁護士がやり手で、地検特捜部と話をつけたと、後日塩田が私に言っていました。

事件の内容は、塩田と菱和ライフクリエイトの西岡が新橋の土地で取引した事が元です。西岡が所有していた土地に（中略）プレハブが建っていました。この物件を塩田が11億で購入しプレハブを排除して、西岡が12億で買い戻すという話でした〉

カミンスカスだけが実刑に

新橋駅前の再開発を巡る土地売買は不動産業界では有名だった。菱和ライフクリエイトの西岡はこの件で一躍、斯界に名を轟かせた地上げ屋である。菱和ライフ社の所有地にはプレハブ小屋を建てて土地を占有し、再開発を邪魔しながら借地権を主張する者が現れた。土地や建物の占有は地上げの世界における常套手段で、しばしば地上げ屋同士が争う。最終的に再開発を目論む不動産開発業者は、それを排除するのにひと苦労するのである。

西岡の狙いは占有者を排除してデベロッパーに売り渡すことだったのであろうが、そこで塩田がタッグを組んだ。いったん塩田がプレハブごと土地を買い上げ、その後プレハブ小屋を撤去する計画だったという。

〈私も後で知った話なので詳細は解りませんが、塩田は予定通りプレハブを海に捨て、西岡に（土地を）買い戻させています。この差額が決算書に上がっていなかった事が元で、ABCホーム全体の脱税が発覚しました〉（同9月19日付書簡）

くだんの土地を11億円で購入した塩田が西岡に12億円で売った差額の1億円は本来、ABCホーム側の利益となるが、塩田はそれを決算に計上しなかったという。それが脱税に問われ、塩田とカミンスカスは東京地検特捜部に逮捕された。

ところが2009年8月の東京地裁の判決では、塩田に執行猶予が付き、カミンスカスだけが実刑となって刑務所に収監されている。6ヵ月の懲役と短い期間ではあるが、カミンスカスはそのことの恨みを訴えているのである。

その塩田には、政界や芸能界だけでなく、反社会的勢力とのつながりも見え隠れしてきた。脱税事件で実刑を免れたものの、ほどなく不動産の競売妨害や保育所開設時の助成金詐欺などで摘発され、現在も収監中である。

【もっと読む】「ハッキリ言います。私は無罪です」…Netflix『地面師たち』のモデルとなった事件の主犯が獄中から送った「手紙」の内容

【もっと読む】「ハッキリ言います。私は無罪です」…Netflix『地面師たち』のモデルとなった事件の主犯が獄中から送った「手紙」の内容