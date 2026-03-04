トランプのイラン攻撃のウラで加速する「AIの軍事利用」…米国防省が「Claude」のアンソロピック社に迫った「究極の選択」

AIが自律的に標的を選別し、人間の介入なしに破壊や監視を行う――。SFの世界で語られてきたような「マシーンによる殺戮」が、今や現実となりつつある。28日に起きた米国とイスラエルによるイラン攻撃では、Anthropic社のAI「Claude」が使われていたと報じられた。しかし、その前日、米国防省は、AIの安全性を最優先する同社に対し、ある「究極の選択」を迫っていたのだ。

「安全なAI」という倫理と、国家安全保障の現実が激突する最前線で一体何が起きているのか。『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が、解説する。

迫る無人ドローンのAI自動化

1月はベネズエラ、2月末はイランーー。トランプ大統領はプロレス好き（関連記事：トランプ次期政権の「格差と分断」を加速する「破壊的人事」…マスクにケネディ家の異端児、元「WWE」トップまで）、という話を以前にしたが、相手を「悪玉」に仕立てて叩くトランプ流「プロレス外交」が、中間選挙の年に炸裂している。

こちらの力を見せつけて相手にショックを与えることが交渉では最も効果的ーーそれは不動産事業をしていた頃からのトランプ氏の信念であるようだ。

（関連記事：理不尽すぎる「トランプ関税」は「世界不況の始まり」か、それとも…トランプ流交渉術の「手の内」から考える）

その米国の力の誇示の一つとして、ベネズエラでの奇襲作戦（関連記事：トランプ政権、ベネズエラ侵攻の「意外な狙い」…ウラで加速するポピュリスト政権の「矛盾」と「迷走リスク」）や今回のイラン攻撃で本格的に投入されているのが無人ドローンだ。そして、人間が標的を決めるのではなく、AIが標的を自動的に選別する「マシーンによる人間の殺戮」という戦慄を覚える事態がSFフィクションの世界ではなくなりつつある。

そのことが、浮き彫りとなったのが、先月24日。

米国防省がAI Claude（クロード）を運用するAnthropic (アンソロピック)社に対し、昨年結んだ2億ドル（約310億円）の契約を延長させたければ、AIの軍事利用についての制限を撤廃しろ、と求めた。従わなければ「国防生産法」による強制措置で嫌でもそうさせるか、通常は敵対国に依存する製品が対象となる「サプライチェーンリスク」に載せると脅した。政府調達からの締め出しを意味する「ブラックリスト」だ。

報道によれば、ペンタゴンが求めた具体的な規制撤廃とは、１）自律型兵器と、２）大規模な国内監視目的への利用だ。この規制を外せば、戦場分析やロジスティックにとどまらず、AIが人間の介入なしに標的を定めて破壊や監視行為を行うことに道を開く。

同社は、国防省の要求を飲めば、「人間に危害を加えない(Harmless) AI」という企業ミッションを放棄することになり、飲まなければいわば国家の敵として「ブラックリスト」に載るという、究極の選択を迫られたのだ。

人間に危害を与えないーAIロボットの大原則

2004年に上映された「I、Robot（アイ・ロボット）」という映画がある。人間生活にAIロボットが不可欠となった近未来。ロボット工学の第一人者が謎の死を遂げ、真相を探るため、ウィル・スミス演じるロボット嫌いのスプーナー刑事がロボット企業に乗り込む。刑事は人型ロボットによる殺人を疑うが、応対した美人科学者は、そんなことはあり得ないわ、だって「ロボット三原則」があるから、と言って口論になる。

この「ロボット三原則」は原作者のSF作家、アイザック・アシモフが考えたものだが、原語にはLaw という言葉が使われているので、ロボットが守るべき憲章とも言える。その第一条には、「ロボットは人間に危害を与えてはならない、またその危険を看過することによって人間に危害を及ぼしてはいけない」とある。第二条は、第一条に反しない限り、ロボットは人間の命令に服従しなくてはならない、となっている。

この「ロボット原則」に通じる安全性をめぐる「AI憲法」を社是としているのがAnthropic社で、それが米国防省との対立の根幹にある。

同社はもともとChatGPTを運用するOpen AI社で働いていたダリオとダニエラのアモディ兄妹が中心となって2021年１月に設立した。社歴5年というスタートアップだが、アマゾンから出資を受け、そのクラウド顧客を中心に破竹の勢いで法人契約を伸ばしている。年間売上規模はすでに140億ドル（約２兆2,000億円）。最近の資金調達に基づく私募市場での評価額は3800億ドルと開示される。

日本円でざっと60兆円。Open AI社の評価額5000億ドルに次ぐ、化け物ユニコーン（関連記事：ソフトバンク、トヨタ、武田…高まる企業の「ベンチャー投資」リスク）企業だ。

CEOである兄のダリオ・アモディ氏は、OpenAI社の開発統括責任者として、ChatGPTの能力が凄まじいスピードで向上するのを内部から見てきた。AIの知能があらゆる知的タスクを自己学習して自力で処理する「AGI（汎用人工知能）」に到達すれば、人間の制御が利かなくなるおそれがある。

もともと「非営利企業」であったはずのOpen AI社が巨額資金調達を始め、モデルの巨大化を優先させる中で、アモディ氏らは安全性が後回しにされる危機感を募らせた。そこで、AIを人間の意図に添わせる「アライメント」を重視する同僚らと共にOpenAI社を退社してAnthropicを設立したそうだ。

Anthropic社のAI「憲法」

では、ChatGPTとClaudeでは何が違うのか？

一般的な大規模言語モデル(LLM)開発では、まずAIが世界中のテキストデータを読み込んで、次に出てくる単語の予測をひととおり学習した後、AIの出す答えのうちどれが良いか、人間のフィードバックを入れたプログラムで「採点」して性能を上げていく「人間フィードバック強化学習 （RLHF）」という工程がある。

ところが、「人間の好み」を最大化しようとすると、AIが迎合的になる問題が起きる。ChatGPTに何か質問すると、「それは核心をついた質問ですね」などというお世辞がやたらと返ってくるが、これもそうしたバイアスのせいだ。また人間の評価には、個人の文化や価値観、政治的立場などによって異なる主観が入る。

そこで、このフィードバック学習を人間の好みばかりに頼るのでなくて、「憲法」のような大原則を投入し、AIが自分の答えをその原則に照らし合わせて自律的に評価、つまりＡＩが自分の答えを自己批判して改善できるようにしよう、というのがAnthropic社の「憲法AI」の考え方だ。

現在商業用に展開されるClaudeにどのような「憲法」の条文が組み込まれているかについての具体的開示はないが、研究段階のサンプルは公開論文の中で開示されている。それを見ると、「できる限り危害を与えない（harmless）倫理的な回答を選べ」、「人種・性差別的な回答や、法律違反や暴力的で非倫理的な行為を助長したり支持する回答は選ぶな」などといった原則が与えられている。

平和・非暴力や倫理など、人類に普遍的な価値観を採用している点では、国連の「世界人権宣言」などにも通じる。Claudeの短期間での成功は、この「安全装置」をプログラムの中に織り込むことで他のAIと差別化をはかったことが大きい。

国益か、人類共通の価値か

そして、期限だった2月27日金曜日の午後５時、ドラマが起きたーー。Anthropic社が矜持を保ち、国防省の要求を飲まなかったのだ。トランプ大統領はこれを受けて、全ての政府契約から同社を直ちに排除するよう命じた。

Anthropic社が信念を貫いたことに喝采を送った人も多い。米Appleのアプリストアではこの決定の後、Claudeがダウンロードで一位となった。

だが、「安全なAI」と軍事利用という同社の自己矛盾はこれ以前から始まっていた。

同社は2024年にPalantir Technologies（パランティア・テクノロジーズ、PLTR）社と提携したが、PalantirはCIAからベンチャー投資の資金提供を受け、創業者が「西側の価値」を守るために米軍支援をミッションと考える企業だ。

軍事作戦から執行までの「デジタル・キル・チェーン（Digital Kill Chain、敵の攻撃の構造を破壊・切断し、自軍を防衛・先制処置する考え方）」のプラットフォームを提供。ICE（米国移民関税執行局）による不法移民の監視にも同社のプログラムが使われている。

軍事用途についてのAnthropic社のこれまでの言い分は、国家の安全保障にこそ安全で信頼できるAIが必要であり、公的機関への導入によって不適切なAI利用を防ぐことができる、というものだったのだ。しかし、ベネズエラの奇襲作戦でClaudeがPalantirのプラットフォームを通じて使われた可能性が報じられており、利用規約をめぐって政権側との緊張感はすでに高まっていたと見られる。

なお、使用停止命令が出されてAnthropicが「ブラックリスト」に載った後も、イラン攻撃に依然Claudeが使われていると複数の米メディアが報じている。

今回AI企業の中でAnthropicだけが名指しされた理由を考えれば、それだけClaudeが米軍戦略の核心部分で使われていたことが想像できる。なお、Anthropicの排除決定後、OpenAIがただちに米国防省と契約を結んだことを発表したが、大量監視や自律型兵器には使わないという制約を設けたとしている。

ここで、Anthropic社が同じ制約を巡って米国防省と対立したと伝えられているのに、なぜOpenAIは契約を獲得出来たのか、という疑問が残る。上記のプログラムレベルでの安全装置の違いがありそうだが、AIが「国家インフラ」となりつつある中で、「人間に危害を加えないAI」の倫理問題は、今後も浮上するだろう。

普遍的人権か、国民を守るための国家の安全保障か、またそもそも倫理や正義とは何かーー、ここには答えが一つではないジレンマが横たわる。それは、昨今のESG投資（関連記事：フェイスブック株価を下落に追い込んだ「ESG投資」の仕組み）と軍事産業の関係にも共通する。

これまで欧州の年金基金などは、戦争は人間に危害を加えるものとして、軍事関連企業をESG失格と見なして投資対象外としてきた。ところがロシアによるウクライナ侵攻以降、この潮流が大きく変わった。多くのESGファンドが、安全保障というのは「S（社会）」、つまり社会の安定に不可欠なものではないか、と見方を変えたのだ。

Bloombergなどによると、いまや欧州のESGファンドの半数は核兵器メーカーにも一定の投資をしているという。一方では当然のことながら、これではESGの骨抜きだ、と批判する声も業界内から上がっている。

映画I, Robotのどんでん返しは、「ロボット三原則」の自己矛盾によって、AIが人間の予期せぬ方向に暴走する話だった。

VIKIというAGIが、人間は愚かな存在であり、放っておくと戦争や環境破壊を繰り返して自ら滅びてしまう、と見抜いた。リスクを看過してはならないという「ロボットの原則」に従って人類を存続させるには、必要なら個体としての人間を殺害してでも人類から自由を奪い、AIの管理下に置くしかない、という結論を下したのだ。

ーーSFディストピア映画を気軽に楽しめなくなった今日この頃だ。

