「大企業なら安泰」と信じた48歳が早期退職→再就職の見込みゼロ…コンサルタントが警鐘を鳴らす「戦略なきキャリア」の末路

経営戦略においては、ヒト・モノ・カネという経営資源をいかに活用できるかが重要となります。個人のキャリアの考え方も、戦略的なタスク処理と同じです。人間にとって体力、時間、エネルギーは貴重かつ有限な資源です。だからこそ、自分が目指すキャリアの北極星に対して、資源をどう配分するかを意識する必要があります……。

デロイトで上位1％の人材しか認定されない「Sランク人材」の評価を受けた経営コンサルタントの権藤悠氏は言います。同氏の新刊『コンサルが「最初の3年間」で学ぶ 戦略の教科書』から一部抜粋、編集してお届けします。

デロイトで最初に叩き込まれる考え方

私は現在のキーメッセージを創業する前、デロイトでコンサルタントとして働いていました。そこでわかったのは、コンサルタントが現場で最初に叩き込まれるのは、「目の前のタスクも戦略的に扱え」という考え方だということです。

顧客からは日々さまざまな依頼が降ってきますが、その依頼の中には顧客の本来の目的や期待からずれているもの、プロジェクトの目的に貢献しないものが少なくありません。

例えば「スライドを10枚つくってほしい」と依頼されたとき、言われた通りに資料を作成しても実際にはほとんど意味がないのです。

戦略的に考えるコンサルタントは、顧客が本当に求めているのは「意思決定が早くなる材料」なのか「社内を説得するストーリー」なのかをヒアリングを通じて深掘りします。依頼の背後にある目的を明確にした上で、必要な情報と構造を押さえ、最短でアウトプットを組み立てます。

同じスライドをつくる作業でも、戦略的にタスクを処理する人は、限られた時間と体力を「成果に直結する部分」に投資します。逆に、戦略のない人は時間を削ってでも細部にこだわり、顧客の意思決定に使われないまま破棄される資料を量産してしまうのです。

例えば、私の後輩に「唯一無二の人事のプロになる」というビジョンのもと、ありとあらゆる人事領域を経験するという戦略を実行した人がいます。

彼はベンチャー企業の人事、大手企業の人事、そしてコンサルティング会社での人事支援をすべて経験。そこで得た知見を活かしてさまざまな顧客の課題に沿った支援を行い、非常に人気の高いコンサルタントとして活躍しています。

彼が「人事分野での外部支援のプロ」という独自の地位を確立できたのも、戦略をキャリアに取り入れ、ポジショニングを行ったからにほかなりません。

キャリアにも戦略の視点を取り入れる

個人のキャリアの考え方も、戦略的なタスク処理と同じです。目の前の案件や評価に追われるだけでは、気づいたときに「何者でもない自分」が残ることになりかねません。

人間にとって体力、時間、エネルギーは貴重かつ有限な資源です。だからこそ、自分が目指すキャリアの北極星に対して、資源をどう配分するかを意識する必要があります。

もちろん、戦略を描かずにとにかくがむしゃらに働けば、経験は積めるかもしれません。さまざまな経験によって視野が広がり、そこから偶然キャリアの道が開ける可能性はあります。

戦略のない挑戦から学びが生まれるという事実は否定できません。むしろ20代までは、試行錯誤しながら視野を広げる時間も大切だと思います。

とはいえ、戦略のない努力を続けても目指すキャリアの北極星に最短で到達できる保証はありません。短期間で成果を出している人たちを観察すると、共通して「北極星＝キャリアゴール」を定め、そこに至るための戦略を描き、最短距離で走る選択肢を取っています。

私が直接知っている人に、学生時代にAI分野で起業し、今ではGoogleなどの外資系企業も出資する上場企業を経営している人がいます。

あるいは20代の若さで上場企業の子会社の社長に抜擢され、今は人材領域の新規事業で30億円近くの売上を創出している人もいます。ほかにも、やはり学生時代に起業し、20代のうちに4社を立ち上げ、上場やバイアウトを達成し、現在はドバイなどの海外でも活躍している連続起業家もいます。

私は彼らを学生時代から知っていますが、みんな普通のよくいるタイプの学生でした。もっと目立っていた人は同世代にたくさんいました。しかし、その後の10年で、彼らは戦略を描いて行動し、大きな成功を収めたのです。

起業家や経営者に限らず、会社員でもキャリア戦略を持つ人たちは、成果を出していち早く昇格・昇給を果たしている現実があります。キャリアに戦略の視点を取り入れないと、環境に押し流されるままとなります。本人が意図しないまま、気づけば軌道修正ができない状態に陥る恐れもあります。

戦略のないキャリアについて、いくつかの事例をお話ししましょう。これらのエピソードは、実例をもとに脚色を施しています。

予想外のリストラで年収が半減……

・ケース1 突然のリストラ宣告

総務部で働くAさん（35歳）は「とりあえず安定しているから」と、新卒で入った会社にずっと勤めていた。キャリアに関して特に強い希望もなく、上司に言われるままに業務をこなし、「毎日忙しいけれど、まあ生活できているからいいか」と深く考えずに過ごしていた。

ところが、あるとき予想外の事態が起きる。会社の大規模なリストラで、Aさんは突然「転属先なし」と告げられたのだ。

あわてて転職サイトを開いたものの、応募できそうな求人はほとんどなく、ようやくこぎ着けた面接では、次のように言われてしまうのである。

「これまでどんなスキルを積んできましたか？」

「経歴からは専門性が見えませんね……」

結局、条件の悪い派遣社員の仕事に就いたが、年収は半減。学生時代からの友人たちはマネージャーや専門職としてステップアップしているのに、自分だけが取り残されている……。

ある夜、帰宅したAさんが鏡を見ると、そこには疲れ切った表情の自分がいた。20代の頃、一緒に笑っていた仲間とは、今や立場も収入も生活レベルもまったく違う世界にいる。

「なぜ、あの頃に戦略の視点でキャリアを考えて動かなかったのだろう」と後悔するが、もう時間は戻らない。

これらのエピソードは誰にでも起こりうる

・ケース2 惰性のまま昇進した悲劇

営業部で10年以上働いたBさん（40歳）、チームリーダー。キャリアの戦略など意識したこともなく、「長く仕事を続けていれば昇進できるだろう」と思っていた。そして毎日忙しく目の前の仕事をこなした結果、課長に昇進することになった。

ところが、マネジメントや部下育成、業務改善といった管理職に必要なスキルがまったくなく、管理職の会議では何も発言できない事態に直面。部下には「頼りないリーダー」と陰口を叩かれ、上司からは「もっと主体的に動け」と注意を受ける日々。

後輩たちは転職や自分磨きで成長しているのに、自分だけが「名ばかり管理職」のレッテルを貼られ、ストレスで体調も悪化してしまったBさん。

「もっと早く将来のキャリアを考えて行動していれば……」

そんな後悔の日々を送っている。

・ケース3 大企業神話を信じていたのに

有名大学から大手企業に入社したCさん（48歳）。「大企業なら安泰」「自分は学歴で勝っているから大丈夫」と思い込み、キャリア戦略を立てず、転職に関する情報収集もしないまま、キャリアを積み重ねてきた。

そんなCさんは、50歳を前に早期退職の対象となった。最初は「自分は大企業出身だからどうにか転職できる」と甘く考えていたが、採用面接では「実践経験がありませんね」「大企業特有の仕事しかしていませんね」と言われるばかり。

子どもの教育費は家計を圧迫しており、住宅ローンも残ったままだが、いつになったら再就職できるのかまったく見込みが立たない状況。妻からは「どうしてもっと計画的にキャリアを考えなかったの？」と言われ、自信を失うCさんであった。

いかがでしょうか。これらのエピソードは決して特殊な話ではなく、誰にでも起こりうる状況だと思います。重要なのは、漫然と努力するのではなく、市場環境や自身の強み弱みをきちんと分析し、適切な打ち手を考えていくことです。

