そのとき、吉田茂は焦っていた…平等ではなかった「日本独立の喜び」の実態

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

吉田茂の喜び

1951年9月4日。世界の注目が集まる中、アメリカ・カリフォルニア州のサンフランシスコで、運命の会議が始まった。

会議名は「サンフランシスコ講和会議」。連合国と日本との間で、正式な平和条約を結ぶための歴史的な国際会議だった。そこには、敗戦から6年を経てようやく世界と再び向き合うことを許された日本代表団の姿があった。

米国側を代表して登壇したのは、国務長官顧問ジョン・フォスター・ダレス。彼は第2回全体会議における演説の中で、条約案の構成と各条項の意味を説明した。その中に、ある宣言が盛り込まれていた。

〈（平和条約の）第三条は、琉球諸島及び日本の南又南東の諸島を取扱つています。これらの諸島は、降伏以来合衆国の単独行政権の下にあります。（中略）合衆国は、最善の方法は、合衆国を施政権者とする合衆国信託統治制度の下にこれらの諸島を置くことを可能にし、日本に残存主権を許すことであると感じました。皆さんは、国連憲章が、信託統治制度を「第二次世界戦争の結果として敵国から分離せられることのある領土」（第七十七条）に延長することを目論んでいることを思い出されるでしよう〉

つまり、アメリカは旧敵国条項と呼ばれる国連憲章第77条第1項（b）を適用し、日本からこれらの島々を分離し、信託統治制度の下に置く可能性を規定した上で、日本に残存主権を「残す」ことを明言したのだ。

ダレスが演説を行った2日後の9月7日、吉田茂内閣総理大臣は第8回全体会議で「平和条約受諾演説」を行った。

〈諸島の主権が日本に残されるというアメリカ合衆国全権及び英国全権の前言を、私は国民の名において多大の喜びをもつて諒承するものであります〉

吉田が語ったこと。それは残存主権が認められたことに対する喜びだった。

一方で、吉田は同演説で、次のようにも述べている。

〈私は世界とくにアジアの平和と安定が速かに確立され、これらの諸島が一日も早く日本国の行政の下に戻ることを期待するものであります〉

ここに込められているのは、戦後、切り離された島々が戻ってきていない現実への焦りだった。吉田は、あくまで救済すべき人々がいることを忘れてはいなかった。

翌8日。日本と連合国との間で、正式に平和条約が締結された。そして、翌1952年4月28日。平和条約が発効し、日本は主権を回復した。だが、その回復はあくまで本土のみだった。

奄美のガンジー

日本独立の喜びは、すべての国民に平等に与えられたわけではなかった。小笠原諸島などの島々は、平和条約第3条によって、本土の独立とは切り離されたままだった。

これを問題視する声は、旧島民に限らず、多くの国民からも上がった。吉田は平和条約締結直後の1951年10月12日、こうした世論をなだめるように国会の施政方針演説を行った。

〈（第3条は）合衆国を施政権者とする信託統治の制度の下に置く可能性を規定し、同條は、第二條のごとく、日本の権利権原の放棄を明記いたしておりません。これらの諸島に対する主権が、即ち日本に残るのであ（る）〉

第2条は、日本が台湾や南樺太などの一切の権利を放棄するといった内容が規定された条文だ。吉田は小笠原諸島などの主権は日本に残されていると強調した上で〈国民諸君が冷静に事態に対処して、米国政府の善意に信頼を置かれ、これら諸島の地位に関する日米両国間の協定の結果を待たれるよう希望いたします〉と呼びかけた。

この演説で予期した通りの未来は早々にやってきた。硫黄島などと同様に戦後、米国の統治下に置かれてきた奄美群島について1953年12月24日に返還協定が調印され、翌25日、日本に復帰した。

返還が早く実現した背景には、米国が統治を続ける利点が沖縄などに比べて低かったと判断したほか、旧島民が一丸となった運動の熱があった。運動を主導した詩人泉芳朗は、断食しながら先頭に立って訴える姿が、インドの独立運動を導いたマハトマ・ガンジーに重なるとして“奄美のガンジー”と呼ばれ、全国的な共感を呼んだ。

署名、請願、デモ行進。奄美の返還を求める声は、日本中に広がり、ついには米国政府を動かすまでに至った。

奄美返還は、単なる行政上の復帰にとどまらなかった。「声を上げれば、島は戻る」という事実を、ほかの島々の島民たちに教えた。当時、奄美、小笠原、沖縄、北方領土の返還運動は、連帯する形で展開されていた。奄美の返還実現は、硫黄島の旧島民にも、次は私たちだという確かな希望の光を届けたのだった。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

