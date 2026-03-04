元電通マンが明かす「名プロゴルファー・谷口徹」の素顔…「推薦出場」を良しとはしない潔すぎる引き際

男泣きに暮れる選手の姿

2025年11月に開催されたカシオワールドオープンの第2ラウンドが終わったとき、18番ホールでは異例の光景が広がっていた。

パーパットを沈め、男泣きに暮れる一人の選手。男の周囲には後輩ゴルファーたちが集まり「お疲れさまでした」と次々に声をかけていく。輪の中心で溢れる涙を止められなかったのは谷口徹選手（58歳）。ファンのみならず、ライバルとなるゴルファーからも愛される選手の一人だ。

谷口選手の号泣には理由があった。このラウンドで年間賞金レース65位以内に入れないことが確定し、翌年の試合に出場する資格を失ってしまったのだ。この時点で谷口プロは57歳。体力の低下は避けられないなかで27シーズンもシード権を守ったのは立派というほかない。

谷口選手は片山晋呉選手（53歳）や伊澤利光選手（57歳）らと同時期に男子プロゴルフ界を牽引した存在で、いわゆるAON(青木功、ジャンボ尾崎、中嶋常幸)が衰え、石川遼選手が出現するまでの男子ゴルフ界を支えたトッププロであった。

賞金王を２度獲得し、日本オープンも２回優勝。日本プロゴルフ選手権も３回優勝し、3度目は大会最年長優勝記録を更新した。ツアー通算20回の優勝を誇る、まさに歴史に残る名選手と言っていい。

ツアー優勝20回は、永久シードには5回足りない。22年保持した賞金シードを失ったあとは2018年の日本プロ優勝による5年シード（ただしコロナにより2020-2021年の統合シーズンがあるので厳密には5シーズンシード）に頼っていたが、それも2024年で終え、一度だけ使うことができる通算獲得賞金25位以内の資格もついに2025年で終了。上述のようにカシオワールドオープンの予選カットをもってすべての資格を使い果たすこととなった。

筆者は号泣しながらホールアウトする谷口選手を若手のゴルファーが何人も出迎えるシーンをニュースで目の当たりにした。ゴルフトーナメントは原則3人1組のプレーヤーたちが8〜10分間隔でスタートするので、ホールアウトにも時間差が出てくる。40人近い選手が谷口選手のホールアウトを待つとなると、早く終わった選手は何時間も現地で谷口選手が現れるのを待つことになる。本人も驚いていたが、これほどの数の選手がひとりの選手のホールアウトを待つシーンは極めて珍しい。谷口選手がいかに若い選手たちから慕われていたかがわかる光景だった。

元電通マンが明かす「サムライ・谷口」の素顔

長年、広告代理店という立場でゴルフトーナメントに携わってきた筆者としても、谷口プロは思い出深い選手である。

1970年代、男子ゴルフの人気を支えたのはAONだった。その熱狂ぶりは凄まじく、当時の試合数は現在の男子ゴルフの倍近くあった。特に上記の3人は、優勝争いにからまなくても、その一打一打が中継で抜かれるほどの注目を集めていた。

しかし、スーパースターでもいつかは衰えてしまうのがプロスポーツの宿命である。筆者が前職でゴルフ担当部長となった2005年ごろにはすでに男子ゴルフの人気も低迷。当時はなにか打開策はないかと思案する日々だった。そんな時期にトッププロとして活躍していたのが谷口選手だった。

ただ、彼はファンやゲストに対して愛想を振りまくタイプではなく、朴訥とした選手だった。少なくとも筆者はそういう印象を持っていた。

しかし、そんなイメージを見事に打ち壊される出来事があった。2011年に開催された「日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯」での一幕だ。同大会は筆者が大会のタイトルスポンサーを日清食品に提案し、名称変更したと経緯もあり、運営に深く関わる立場にあった。かたや谷口選手は前年の日本プロで大会初優勝を飾ったばかりで、ディフェンディングチャンピオンとして出場していた。

ゴルフトーナメントでは前回優勝者を特別に扱う習わしがある。大会直前に行われるプロアマ大会では、前年度優勝プロとタイトルスポンサーのトップ、主催者（この大会の場合は日本プロゴルフ協会）の会長、そして開催コースの理事長が4人でまわるのが通例であり、谷口選手も慣行にならってプレーを行った。

だが、このとき、筆者はある不安を抱えていた。数年前に別の大会でキャディのクラブハウス入場を主催者が禁止したことがあり、その際、彼は関係者に対して苦言を呈す出来事があった。そのまっすぐな性格ゆえか、思ったことはストレートに物を言う選手であることは周囲の評判からも耳にしていた。万が一、プロアマラウンドの最中で日清食品のトップに不快な思いをさせて冠協賛をやめるなどということがあっては一大事である。大会前にはそんな心配が常に頭をよぎっていた。

しかし、それは杞憂に終わった。ホールアウト後、参加者に様子を聞いてみると「谷口選手は18ホールの間、ほんとうにゲストに気を遣ってくれてアドバイスもよくしてくれた。大変楽しいラウンドだった」とのことだった。さらに優勝した大会の表彰式では、こちらが頼んだわけでもないのに、彼は巨大なカップヌードルの模型を高々と頭上に掲げてくれ、宣伝にもひと役買ってくれた。広告会社としては大変ありがたいシーンであった。ちなみに彼が日本プロで優勝した3回のうち2回は日清食品が冠協賛した期間であり、優勝副賞のカップヌードルを合わせて20年分も獲得している。

一方、筆者は広告会社の本業として選手の個人スポンサーを見つける作業は数多くあったが、谷口選手の役には立てなかった。広告会社を定年退職した今でも申し訳ないと感じている。

「推薦で出たいと思ったことは一度もない」

谷口プロはなぜゴルフファン、そして同じ選手たちから愛されるのか。私は彼の持つサムライのような芯の強さにこそ理由があると思っている。それは日本ゴルフツアー機構（JGTO）の公式サイトに載った彼のコメントに表れている。

「推薦で出たいと思ったことは一度もない。この世界は実力主義なので、自分がシードを取り続ければ誰にも邪魔されずに出られる。自分の力で勝ち取りチャンスをつかんでいくことが成長のステップになる」

あまりにも潔いことばである。

ご存じの方も多いかもしれないが、プロのゴルフトーナメントには数多くの「推薦選手」が出場している。国内男子の場合、出場する選手のおよそ15％は主催者の推薦だ。

ゴルフ大会の主催者の多くは一般企業であるため、その本業にメリットのある取引先の所属選手や人気選手が推薦されることが多い。初めてゴルフトーナメントビジネスに関わって、この制度を知ったときには疑問を感じたこともあったが、主催者が大会の価値を上げること、あるいは本業のビジネスに貢献することを目的として、規定内で推薦の枠を行使することは自由だ。

谷口選手ほどのビッグネームなら推したいと考える主催者が現れても不思議ではないが、本人はこの推薦制度に救われようとは思わないと語っている。

この発言は重い。多くの選手は、どうにか推薦を得られないか、さまざまな活動をするのは一般的だ。広告会社勤務時代には筆者も選手サイドから頼まれたり、反対に主催者の名代となって選手に打診した経験もある。ひとつ言えるのは「推薦は受けようとは思っていない」ということばをほかの選手から聞いたことは一度もない。これこそ彼の持つゴルフに対する情熱そのものだ。カシオワールドオープンの第2ラウンドの光景を見れば、その気持ちはほかの選手たちにもしかと伝わっていると感じる。

サムライであり続けた谷口選手、本当に立派でした。ありがとうございました。そしてお疲れさまでした。

