日本刀の凶行、開かれた部屋の餓死、密室殺人…話題作『封鎖館の魔』は血塗られた歴史自体の謎を解く超本格ミステリー！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回取り上げるのは、前回に続いて本格ミステリーの代名詞とも言える「館モノ」。建物に悲惨な歴史あり、不可思議な現象あり、そして連続殺人あり……ということで、やはり不気味な雰囲気が漂っています。謎が謎のまま残るケースも多々あるようですが、その楽しみ方についても語ってもらいます。

凄惨怪奇な歴史を持つ"館"で起きた密室殺人

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人、ようへいでございます。

前回は、綾辻行人「館シリーズ」の第5作目にあたる、『時計館の殺人』をご紹介しました。

私は40年ほどの読書歴がありますが、「一番多く読んできた物語のシチュエーションは何だろう」と振り返ってみると、おそらく間違いないのは「大きな館に閉じ込められて、そこで事件が起きる」とか、「島に閉じ込められて事件が起きる」といった、いわゆる「クローズド・サークルもの」ではないかと思います。「閉じ込められる」という状況でなくても、「館」や「屋敷」が舞台の物語というのは、随分と読んできた記憶があります。

これまでラジオ番組で紹介してきた約600冊については記録に残っているので、「館（やかた／かん）」という文字がつく作品をどれくらい紹介したのか遡って調べてみました。

そうしましたら、なんと逆に自分でも驚くほど少なかったのです。『時計館の殺人』と、綾辻行人先生デビュー作であり伝説の始まりである『十角館の殺人』だけです。これまでに相当な数の「館もの」を読んできたはずなのに、紹介となるとほとんどしていませんでした(笑)。

せっかくだったので、では「多く使われている漢字」は何だろうと調べてみました。ミステリーだけでなく、すべてひっくるめて何が多いのか。

頻出したのが「殺」という文字です。ミステリーを多く紹介しているため、『○○殺人事件』『○○の殺人』がどうしても多くなってしまうのです。そして、それと同じくらい多かったのが「生」という文字です。「殺す」と「生きる」、我ながら情緒不安定でアンビバレントな選書だなと思いました。

では、一番多かった漢字は何だと思いますか？ 「殺」にも「生」にも繋がる……ピンとくる方もいるかもしれませんが、「人」という文字です。「殺人」となれば「殺人」になりますし、「人生」となれば「人生」になります。

その他にも様々な形で「人」という漢字が本のタイトルに使われています。

結局のところ、本というのは「人の物語」なんですね。当たり前のことですが、読書という体験が「人」と向き合い、人に揺さぶられ、人から学び、1冊読むごとに自分という人間の輪郭を少しずつ肉厚にしてくれます。

もし私が紹介していない作品も含めて全作品を集めたとしても、「人」という文字が多いのではないかと感じました。

というわけで、読んではいるものの意外と紹介してこなかった「館モノ」。今回紹介する作品は、つい先日出版されたばかりのこちらです。

飛鳥部勝則（あすかべ・かつのり）『封鎖館の魔』

本格ミステリー好きは絶対に手に取ってしまうタイトル。こんなおどろおどろしいタイトルでなくても、『たこ焼き館の黄昏』とかでも絶対買っちゃうわけですけど。最近では「カラオケ館」という看板を見ただけでも「中で何か起きてるんじゃないか？大丈夫か？」と、完全にこじらせミステリー脳になってしまっています(笑)。

身も蓋もないことを言いますと、この作品も、「封鎖館」と呼ばれている大きな館で事件が起き、そこに滞在している誰かが犯人であるという、何度聞いたか分からないお馴染みの設定です。しかし、未だにミステリー界がこの設定の鉱脈を掘り続け、そこから面白さを発掘し続けているというのは、やはり「館モノ」の構造的な魅力の奥深さだと思います。

さて物語ですが、日本にある「Y半島」という架空の半島が舞台となります。そこにある封鎖館という異名を持つ巨大な建物は、「奇人棟」「四世棟」「獣棟」の3棟からなる奇妙な館です。

館の主は何度か変わっているのですが、ある主は狂気に落ちて日本刀を使った凄惨な事件を起こしたり、所有者が変わった後も奇怪で謎めいた事件がいくつも起きているのです。あるサーカス団が館を所有していた時には、サーカス団の猿が団員を殺害したために捕獲しようとしたのですが、この館の行き止まりはずの空間で、突然猿が姿を消してしまう……。

あるいは、館の中の部屋から出られずに餓死してしまった女性がいるのですが、その部屋は出入りも自由で扉も塞がれておらず。頭がおかしくなってしまったわけでもないのに、なぜか部屋から出られずに餓死してしまったという事件……。

さらにこの館には、異様な数の「開かずの間」があります。通常、こういった館もので「開かずの間」といえば一つくらいなのですが、二つも三つも四つも開かずの間があるという、怪奇的な雰囲気がたまらない設定になっています。

現在は高齢の夫婦（女性が館の当主）と、二人から援助を受けている初老の画家がこの館で暮らしています。ある時、かつて名を馳せたことのあるというこの画家による年に一度の絵画教室が封鎖館で行われて人が集まったのですが、そこで第一の密室殺人が起きます。そしてそこから第二、第三の殺人と連鎖していくわけです。

物語の主な舞台となるのは、3棟あるうちの奇人棟という建物。ストーリーの中でほとんど語られない四星棟という建物があるのですが、ここが封鎖館の始まりとなる棟です。四星棟は巨大すぎて、構造も歴史も現当主ですらよく分かっていません。

謎の領域が封鎖館にはあるのです。残念ながら最終的にこの館は焼失してしまうため、四星棟の謎は残されたままになります。

「ちょっと待ってよ、広げた風呂敷を全然畳んでないじゃないか」と不思議に思うかもしれませんが、決して消化不良ではありません。むしろ、この館の始まりの物語がいつか語られるのではないかという期待感が残る、ワクワクする読後感の書きぶりになっています。

館モノやクローズド・サークルものが読者に突きつける問いや謎は作品ごとに異なります「その謎の答えをどうしても知りたいんだ！」と思える作品は、それだけで読む価値があります。

この作品で言えば、現在起きる連鎖殺人のトリックや犯人はもちろんですが、私が気になったのは先ほど述べた「出入り自由の部屋で餓死した女性の謎」、この不可思議な状況です。なぜ女性は部屋から出られなかったのか。これを知りたくて最後までワクワクしながら読み進めることができました。

まさに館ミステリーの系譜に新たな名を刻む一作でした。ぜひ皆様もご一読ください！

飛鳥部勝則『封鎖館の魔』

それでは、素敵なブックライフをお過ごしください。ようへいでした。

