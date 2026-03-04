²¼Ìø¹ä¤¬¸ì¤ëWBCÏ¢ÇÆ¤Î¥«¥®¡¡¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¡×¤È¡Ö¥µ¥È¥Æ¥ëµ¯ÍÑË¡¡×
2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÆüËÜ¤Ï¸«»öÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¸å¤Îº£²ó¤ÏÏ¢ÇÆ¤È4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤«¤±Ä©¤à¡£¸½ºß¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î²¼Ìø¹ä»á¤¬Ê¬ÀÏ¡£À¤³¦°ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤¬¸Î¤ÎÇº¤ß¤É¤³¤í¤â¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò³«ËëÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ËÜÀï¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
À¤³¦â1¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¿Ø
3·î5Æü¤«¤éWBC¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£º£²ó¤Ç6²óÌÜ¡£Á°²óÂç²ñ¡¢·àÅª¤ÊÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¤ÏÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢ÆóÅáÎ®¤ÏÉõ°õ¤·DH¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÎ®¤ì¤À¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¡£°Ê¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·ó¤Í¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤ËÅê¤²¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢Åê¤¸¤ëµå¼ï¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿²áÄø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤¹¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿´¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅê¤²¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÆóÅáÎ®¤ÎÉõ°õ¤Ï»ÄÇ°¤À¤·¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆºÇ¸å¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤ÏÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÂçÃ«¤ò¹½ÁÛ¤«¤é³°¤µ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁ°²óÂç²ñ¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤êºòÇ¯ÂôÂ¼¾Þ¤Î°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Û¤«¡¢µÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤â¤¤¤ë¡£ÍÞ¤¨¤Ë¤ÏÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¾¯¤·²£ÌÜ¤«¤éÅê¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¸«¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÌ»³ÏË´ð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é150kmÄ¶¤ÎÂ®µå¤¬¥Ð¥Á¡¼¥ó¤È¤¯¤ë¡£½é¤á¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
Ã»´ü·èÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ÑÅê¤ÎÆñ¤·¤µ
Åê¼ê¿Ø¤Ç·üÇ°ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤«¤éÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¡£¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÄË¤á¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¡Ê·ÑÂ³Ãæ¡Ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿Èà¤¬¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤â¡¢¹çÎ®Ä¾Á°¤Çº¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á¼Âà¡£Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø3Ì¾¤¬¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËWBCÆÈÆÃ¤Îµå¿ôÀ©¸Â¡Ê1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï65µå¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ï80µå¡¢½à·è¾¡°Ê¹ß¤Ï95µå¡Ë¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢Âè2ÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤ëÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¿ÍÁª¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£É¬Á³Åª¤Ë¡¢Åê¼ê¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÁá¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¹¥Åê¼ê¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£
²áµî¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢°ËÆ£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤À¤±¤É¡¢ËÜÍèÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¡×¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸òÂå¤·¤Æ²¿¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤Þ¤¿¤°¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÅê¤²¤Æ²ó¤ò¤Þ¤¿¤°¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤¤¤¤Ê¤ê¾å¤²¤¿¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡¢°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ã¤È°ú¤¤¤¿¸å¤Ë¤Þ¤¿¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
Ãæ·Ñ¤®¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢Áê±þ¤Î·Ð¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£2013Ç¯¤ÎÂè3²óWBC¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡ÊÅö»þ¹Åç¡Ë¤¬1¼ºÅÀ¤·¤Æ5²ó¤Ç¹ßÈÄ¡£6²ó¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤¬Ç½¸«ÆÆ»Ë¡ÊÅö»þºå¿À¡Ë¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õ¶·¤Ç¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤òµö¤¹¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¸å¡¢7²ó¤âÂ³Åê¡£¤³¤³¤ÇÀèÆ¬¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤¿¸å2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢6²ó¤òÅê¤²½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¸òÂå¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¡£
½ý¸ý¤ò¹¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Ö°ã¤¨¤º¤É¤ó¤É¤ó¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¡×¤µ¤¨Ãí°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÅê¼ê¿Ø¤Ï¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÉ¬¤º¤ä³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¸£À©µå¤ÎÀ©¸Â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤È¤¤¤Ã¤¿MLB¼°¤Î¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ÏÉÔ´·¤ì¤ÊÌÌ¡¹¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÂÇÀþ¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬Æñ¤·¤¤
¤½¤Î°ìÊý¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢ìÔÂô¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¥ª¡¼¥À¡¼¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÇº¤ß¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤Îµ¯ÍÑË¡¤À¡£
DH¤ÏÂçÃ«¤Ç·è¤Þ¤ê¡£º£Ç¯¤«¤éMLB¤ËÅÏ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ÈÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¥µ¡¼¥É¤¬Ëä¤Þ¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥µ¥È¥Æ¥ë¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡£³°Ìî¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥È¤Ë¤ÏµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¥ì¥Õ¥È¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÎëÌÚ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¡¢Ä¾Á°¤Ç¥±¥¬¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ100ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼ÂÀÓ¡¢¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¥«¥Ö¥¹·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê1Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºWBC½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤½¤Î¿´°Õµ¤¤ÏÇã¤¤¤¿¤¤¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥±¥¬ÌÀ¤±¤ÎµÈÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥µ¥È¥Æ¥ë¤ò»È¤¦¤«¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏµÈÅÄ¤Î³èÌö¤Ê¤¯¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈµÈÅÄ¤Ï»È¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÏÂåÂÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç°ì»î¹çÊ£¿ô²óÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¥¿¥¤¥×¡£ºòÇ¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°2´§¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢ÂÇÅÀ¡Ë¤ÇÂ¤â¤¢¤ë¥µ¥È¥Æ¥ë¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÀµÄ¾¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
´ñºö¤Ë»×¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥µ¥È¥Æ¥ë¤ò¥»¥«¥ó¥É¤Ç»È¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â¹½ÁÛ¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤³¤ÇËÒ½¨¸ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÈÁÈ¤Þ¤»¡¢Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îº¸±¦¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ÇÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥È¥Æ¥ë¤Î»È¤¤Êý¤ÏÆüËÜ¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¿¹²¼¤«¼þÅì¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä
º´Æ£°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃ¯¤òÃÖ¤¯¤«¤Ï¹Í¤¨¤É¤³¤í¤À¡£Âè°ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬Éâ¤«¤Ö¡£¤¿¤·¤«¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤éÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å·ù¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¸£À©µåÀ©¸Â¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤â°ìÊÕ15¥¤¥ó¥Á¤«¤é18¥¤¥ó¥Á¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼þÅì¤ÎÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Î¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¡£±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤ËÈà¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¾¡Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¼þÅì¤òÀÚ¤ê»¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¾¡Éé¶¯¤¤¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¤«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¤¢¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍýÁÛ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢DHÂçÃ«¤Î¸å¤Ë¤ÏÎ¨¤Î¹â¤¤¶áÆ£¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏÂçÃ«¤ÎÁ°¤Ë¶áÆ£¡¢¸å¤í¤ËµÈÅÄ¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬Í¥¾¡¤Î°ì°ø¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÇÆ¨¤²¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶áÆ£¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ìî¼ê¤Î»È¤¤Êý¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÇÅ¬²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
½éÀï¤ÎÂæÏÑÀï¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î»³¾ì
°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï·ø¼Â¤Ê¥¿¥¤¥×¡£2024Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡Ê0¡Ý4¡Ë¤Î¤ÏÁêÅö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÂæÏÑ¤¬¡¢º£²ó¤ÎWBC¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤¬¤Þ¤ººÇ½é¤Î»³¾ì¤À¤í¤¦¡£ÂæÏÑ¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢·è¾¡¥ê¡¼¥°¤Ø¤Ï½çÅö¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤À¤í¤¦¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤Ë¤»ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤·Á°²óÂç²ñÆ±ÍÍ¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¸«¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤À¤±¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜÌîµå¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»×°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£3·î6Æü¤Î½éÀï¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
WBCÏ¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ö°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬Êú¤¨¤ëºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«