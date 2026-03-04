ラストシングル発売で、メンバーが語った「嵐らしさ」とは？「最後の国民的アイドル」の真髄を埋もれた名曲から振り返る

嵐の「最後の新曲」がついに公開

嵐の新曲『Five』が3月4日に配信リリースされる。5月31日には、オンライン限定のCDシングルとしても発売される予定だ。3月からラストツアーを行い、5月いっぱいで活動を終了するとあって、これがラストシングルになるのだろう。

ファンクラブサイトで公開された動画では、5人が完成した曲についての感想をコメント。「嵐はこれだな」（松本潤）「わぁ、嵐だ、と思いました」（櫻井翔）という言葉が聞けた。

ここから多くの人が想像するのは『Love so sweet』をはじめとする『花より男子』関連の名曲群だろうか。あるいは、グループ名がそのままタイトルやモチーフとなったデビュー曲『A・RA・SHI』を連想した人もいるかもしれない。

ただ、四半世紀以上にわたる活動のなかで歌われてきたのは、シングル表題曲だけでも60作以上。さまざまな曲があり、それぞれに嵐らしさがある。そんななか、ともすれば埋もれがちな曲から、筆者の感じる嵐らしさを浮き彫りにしてみようというのが、今回の趣旨だ。

メンバーの持ち味が光る3作目

まずは『台風ジェネレーション』。デビュー翌年の2000年にリリースされた3作目のシングル曲だ。

前作の『SUNRISE日本』やこのあとの『感謝カンゲキ雨嵐』がデビュー曲の流れを汲む元気ソングだったのに対し、あいだに挟まれたこの曲は失恋ソング。オリコンチャートでは3位止まりの、地味な曲でもある。

しかし、嵐らしさを存分に感じさせるのは、冒頭からメンバーの「武器」が矢継ぎ早に放たれるところだ。

「じゃあ、行ってくる あっ、さよならじゃないよね また、会えるから」という二宮和也の台詞で始まり、櫻井のラップがそれをつないで、大野智のソロ歌唱へ。二宮は当時すでに役者として経験を積んでいたし「サクラップ」とも呼ばれる櫻井のラップがグループの持ち味のひとつであることはいうまでもない。また、独特の声質と安定したスキルを持ち合わせる大野のボーカルはジャニーズJr.時代から評価され「ジュニアの声」として重宝されてきた。

のちの「花男」モノで大いに発揮される甘酸っぱさのようなテイストがすでに味わえるという意味でも、もっと知られてほしい曲だ。

本格ブレイク前に生まれた、ピュアで真っ直ぐな名曲

続いて『サクラ咲ケ』。05年リリースの14作目のシングル曲である。櫻井が出演した「城南予備校」のCMソングでもあり、桜ソングというよりは、応援ソングとして支持された。

ただ、この時期、嵐はややくすぶってもいた。1999年のデビューは、空前のジャニーズJr.ブームという追い風を受けてのものだったが、ブームが退潮するにつれ、失速。自力で再加速して本格的なブレイクを果たすための試行錯誤が続いていた。

その象徴が、レコード会社の移籍だ。7作目のシングル『時代』を最後に、ポニーキャニオンを離れ、所属事務所が嵐のために設立した自社レーベル「ジェイ・ストーム」で活動することに。

Jポップのトレンドを押さえたかっこよくてオシャレな楽曲展開だったり、あるいはSMAPの『がんばりましょう』あたりに通じる『ナイスな心意気』のような曲だったりで活路を拓こうとしたものの、グループの資質とはやや噛み合っていない印象も受けた。

が、この『サクラ咲ケ』については、嵐ならではという感がある。2年後の『Happiness』を連想させるような、ピュアで真っ直ぐな青春像をわかりやすく体現して、同世代の気持ちに寄り添い、勇気づける、そんな曲だからだ。

ちなみにこの時期、嵐としてのCM出演はわずか1本に減っていた。それゆえ、単独とはいえCM契約を得た櫻井はのちに「ちゃんと大学卒業してよかったー、と思った」と振り返っている。たしかに、ここでは彼の慶應大卒という学歴もモノを言ったのだろう。また、グループとしても本格ブレイクという「サクラ咲ケ」を夢見ながら歌っていたわけで、そこを踏まえて聴くといっそう魅力的だ。

そして、この8ヵ月後にリリースされたのが、最初の「花男」モノである『WISH』。ここで上昇気流に乗ることができ、さまざまなことが好転し始める。

07年には『Love so sweet』08年には『One Love』という、ふたつの「花男」モノが大ヒット。テレビの冠番組も続々と始まり、押しも押されもせぬ国民的グループへと飛躍していった。

「嵐らしさ」を決定づけた、隠れた傑作

とはいえ、そんな時期にも埋もれがちな曲はある。06年の『アオゾラペダル』がそれで、じつはこの曲、嵐らしさを考えるうえでも重要だったりする。

というのも、作詞作曲を手がけたのがスガシカオで、この人はSMAPの『夜空ノムコウ』やKAT-TUNの『Real Face』の作詞者でもある。つまり、スガが関わった３作品を通して、SMAPやKAT-TUNとは異なる嵐らしさがそれとなく見えてくるのだ。

それこそ『Real Face』との違いは明白だが、似た世界観を描いた『夜空ノムコウ』と比べても『アオゾラペダル』は独特だ。

青春のもどかしさだったり、やり直せない後悔だったり、それでも前を向くしかない人生のあり方だったり、そういうものをSMAPは大人っぽく淡々と歌い、嵐はもうちょっと初々しく切なく歌う。リリースされたときのキャリアや年齢がほぼ変わらないことを思うと、興味深い違いだ。

なお、この曲のMVはドラマ仕立てになっていて、これもかなりの傑作だ。原案は二宮で、嵐の5人とセブンティーンモデル3人が出演。8人で楽しく遊ぶなか、ヒロインの佐藤ありさが櫻井に告白するが、フラれてしまい、花火の途中で泣き出して、という場面が涙を誘う。ぜひ、MV込みで味わってほしい曲だ。

・・・・・・

【つづきを読む】『「嵐」はなぜ、誰からも嫌われなかったのか？異色のヒット曲から見えた、電撃解散SMAPとの「決定的な違い」』

