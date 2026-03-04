なぜ中国は日本を「新型軍国主義」と呼ぶのか、その大仰なモノ言いの背景

春節明けの禁輸リスト発表

春節明けの2月24日、仕事始めの中国から飛び出したのは、日本の三菱重工系、川崎重工系など20社に対する軍民両用品の禁輸だ。発表した中国・商務省は「日本の再軍事化と核保有の企てを阻止する目的であり、完全に正当で合法だ」とした。

1月以降、「軍国主義」という言葉が日本に対して頻出する。『人民日報』掲載の「鐘声（中国共産党の重要メッセージ）」に1月9日に登場したのは「新型」が付く「新型軍国主義」だった。「日本は『能戦国家』（戦争ができる国）を目指している」という表現も流れ始めた。

国営通信『新華社』のSNSアカウント「牛弾琴」は2月9日、「軍国主義を警戒する」理由を示している。「これまでの日本とは違う。憲法改正など本気で軍国主義的な野心を抱いている。台湾問題でも挑発的な姿勢を強めている」「日本社会全体が右傾化し、高市総理がポピュリズムを煽っている」。そして「中国はもはや20年前、40年前、80年前と違う。何も恐れることはない」と警告を発した。

2月14日には王毅外相が、ドイツ・ミュンヘン安全保障会議に集まった世界の首脳や閣僚らの前で、「高市総理の台湾有事答弁に『台湾侵略の野望と軍国主義復活』の影が潜んでいる」と演説した。

戦時中の日本は軍国主義だった。明治維新以来の富国強兵、西欧列強への追随。昭和に入り、1932年に総理大臣・犬養毅を暗殺したクーデター「五・一五事件」を経て、軍部が政党政治を支配し、戦争が外交手段となった。これが軍国主義だ。日本は大きな失敗をし、災難をもたらした。今日の日本を「軍国主義」と呼ぶとは噴飯モノだ。

日本国内では日本共産党が、「軍国主義」のワードは使ってはいないが、高市早苗政権の対米追随の防衛力強化を「憲法の平和主義を捨て去った『戦争する国』」と批判している。だが、中国政府の捉え方はもっと大局的だ。米国が内向きになり国際秩序が揺らぐ中、日本が“本性”を見せた。それが中国にとって読み切れない“変数”だという位置づけである。

「日本は軍国主義」という報告書

中国政府系シンクタンクの「現代国際関係研究院」が、「日本の防衛力強化−−照準は台湾海峡」というタイトルで、日本の防衛政策転換を警戒すべきだとする報告書を、衆議院選挙直前の2月1日に発表した。情報源はいずれも公開情報で、日本の防衛省と外務省の発表資料や、米国の2025年版国家安全保障戦略などのデータや日本の新聞各紙の記事だ。

報告書は「高市総理が台湾問題への軍事介入の可能性を示唆したことで、日本の『軍国主義』の復活に対する国際的な警戒が高まった」「日本は軍備増強を加速させ、攻撃能力と戦闘遂行能力を備えつつある」「台湾海峡への介入準備を進めている」「日本社会も強い反対を示していない」。そして「戦前の日本と似た軍事冒険主義とポピュリズムが台頭する」と結論付けた。

さらに「米国」を名指しし、「日中間の紛争勃発の可能性を高め、米国と中国の間の戦略的誤算のリスクも増す」「かつて軍国主義と戦った米国にこそ日本を抑え込む責任がある」とまで訴えた。

たしかに日本の防衛力強化の背景には、米国が日本の安全保障管理から距離を置き始めた現実がある。高市政権は憲法9条改正、非核三原則見直し、武器輸出三原則見直しなどを提示した。

“ビンのふた論”

日本の防衛力強化を中国が軍国主義と結びつける背景として、ひとつ覚えておくべきことがある。「軍国主義」という言葉は、1970年代に中国の周恩来首相がニクソン米大統領との会談で「日本の膨張主義をおさえて欲しい」という文脈で使用している。

米国も長らく冷戦終焉時までは、日本が軍事強国化することを望まず、日本は米国を補佐するものと認識していた。

1972年2月、国交正常化を目指して当時のニクソン米大統領とキッシンジャー大統領補佐官が中国を訪問した際、会談した周恩来首相が「台湾独立と台湾に対する日本の影響力拡大という二つの可能性」に懸念を繰り返し表明した。米国側は時間をかけて払拭を図った。

国務省から公開されたスクリプトによると、周恩来が「日米安全保障条約」の存在を警戒したうえ、「米軍は日本から撤退すべきだ」と説くのに対し、ニクソンは「日米安全保障条約こそが日本の軍国主義および政治的膨張主義への動きを抑制できる」「台湾に向けられる日本の政策に米国が影響力を保つためには日米関係が重要だ」と強調した。

一部が黒塗りにされている非公開部分の研究が、米ジョージ・ワシントン大学で進んでいる。その箇所にはニクソンが「日米安保条約なしでは日本は核武装する」と説得した場面が含まれるとされる。これが日本というビンのふたをおさえているのは米国だという“ビンのふた論”だ。

当時は終戦から、まだ30年たっていない。日本の高度経済成長に中国も米国も警戒感を高めていた。中国は日本の軍国主義復活を恐れつつ米国と交渉したものの、この同じ1972年9月に日本との国交を正常化した。

あれから54年、米国の安全保障戦略は“西半球重視”へと転じ、米国自身が日本を抑え込む体制から距離を置き始めた。東アジアの安全保障を米国の片腕としての日本に任せるとともに、日本の再軍事化を牽制する主体は日本自身へ移る。

中国は日本を牽制する言葉として、戦時中の、あるいは周恩来・ニクソン会談時の「軍国主義」という古い語彙（ごい）に頼る。ニクソンの約束を中国が忘れるわけがない。米国に思い出してほしいのだ。

米国が西半球重視を発表した「国家安全保障戦略（NSS：National Security Strategy 2025）」の公開直後の昨年12月8日、中国共産党系紙『環球時報』は「NSSが示すのは米国の覇権疲労と中国の力の再評価だ」と論じた。

中国がアジアの中心となり、米国も米中G2の二か国で世界を管理しようとしている。

米国のプレゼンスが後退した東半球では、中国としては自身が力を示せる時代が来るはずだ。この構図が見え始めた矢先、日本の防衛力強化が進む。中国は、力の空白を日本が埋めることは許せない。

本音では日本の後ろ盾である米国の行動を変えたい。日本に防衛費増額と米国製兵器購入を求めているのは米国だ。しかし、米中首脳会談が近づく米国とは衝突したくない。米国が呼びかける中国とのG2の座を逃したくない。だから中国は、米国の代替として日本をたたく。

米国が中国に傾くと、台湾も頼れるのは日本しかない。台湾は、機会を捉えて日本に接近する。これが中国の不安をさらに刺激する。そこに「高市台湾有事発言」がはまったのだ。

中南海が誤読した日本の空気

中国政府の狙いはわかった。では日本の世論に、中国はどう向き合おうとしているのだろうか。

生活における不安感や閉塞感、不満の捌け口を隣国に向けている。そこまでは日本と中国は同じだ。だが世論が組み上がる構造は違う。中国の世論は政府が指導する。鬱憤（うっぷん）を晴らすのも政府が代弁する。デモが現実化し、エスカレートする可能性を避けるためだ。

日本の世論は、社会から自然発露的に沸き上がる。危うい部分はあるが、気持ちは漠然としていて、国家同士がリアルな衝突をすることまで想定していない。反対側からの世論も可視化している。日本の世論の方向性を変えることができるのは、心のこもった言葉と説得力のある情報だ。この構図を中国の中南海（上層部）は、どこまで把握しているのだろうか。

「軍国主義」という言葉が、漢字のわかる日本社会になじむか、どこまで吟味したのだろうか。お互い戦争で傷つけ合いたくないはずだ。

今回、高市早苗総理大臣率いる自民党が選挙で大勝したことを、中国は警戒する。自民党勝利の背景には、中国の軍事的威圧への日本の有権者の警戒心がある。日本の軍備増強世論を後押ししているのは中国の軍事的脅威である。この点は、中国メディアの論調から欠落している。

そんな中で気になる報道があった。衆院選直後の2月10日の『人民日報』は、高市政権の軍備増強と台湾問題関与に反対する“世界の世論”を紹介し、東京の総理官邸前の反対デモを写真入りで掲載、参加者やリベラル派の大学教授らの主張を伝えた。同日の『人民日報』には、岩波書店『世界』の岡本厚・元編集長の投稿も掲載され、「外交の舞台において対話で信頼を獲得しようとする誠意が見られない」と高市政権を批判した。

この「中国にとって好ましい日本の世論」だけを抽出する理由は、三つ考えられる。日本に伝わることによって親中派と反中派を分断する。日本全体を敵に回す意思はないと国内外にアピールする。中国国内の反日感情が一方的に高まるのをコントロールするのに親中派の存在を利用した。

しかし、日本国内に政府方針に従わない自由な世論が存在する事実そのものが、中国にとってはリスクである。なぜこんな報道をしたのか。中国が恐れていることは二つある。一つは日本の軍備増強。もう一つは高市政権を生んだ“世論の高揚”である。

中国は大国でありながら、社会の安定を揺るがす事件が起きると、条件反射的に弾圧へ向かう。西側から見れば過剰反応だ。その背景には「事件そのもの」の衝撃ではなく、「事件を知った国内世論の動揺」と「西側の反応が国内に伝播すること」への恐れがある。

中国の言論空間には、事件の評価をめぐる公の場での議論は存在せず、忖度（そんたく）された情報しか上がらないため、実態把握が遅れ、不安感へ転化する。国家安定を図ることと矛盾した現象が起きている。

覚えているだろうか。2022年10月、習近平総書記が三期目続投を決めた第20回共産党大会の直前、ゼロ・コロナ政策への反発と習近平続投への批判を訴える大きな横断幕を掲げた男が、北京市内の陸橋上に現れた。男はすぐに拘束された。さらに党大会閉幕後には、白紙を手に北京の街頭に立つ若者の集団が現れた。習近平辞任を求める声まで上がったが、運動は弾圧された。西側メディアは大きく報じた。

仮に東京・渋谷で同じようなデモがあっても弾圧はされない。よほどのことがない限りニュースの必然性は低く、報道も限定的だろう。一つのデモを報じるのであれば、反対派のデモの存在も伝えなければ公平性を欠く。もっとも、仮に報道されても、多くの読者・視聴者は翌日には忘れるはずだ。

しかし、言論統制の国の首都でデモが起きたとなれば話は別だ。極めて異例であり、アリの一穴が体制を揺るがすこともある。

当時、一連のデモはEUのミシェル大統領訪中と重なり、同氏は習近平主席に「学生たちのストレス」を指摘したうえで、習近平主席から聞いた“反省の言葉”を公表した。まもなく中国はゼロ・コロナ政策を解除した。

日中世論の「構造的な違い」

衆議院選挙後の中国メディアの日本報道は、日本のポピュリズム的傾向に対しても警戒する。ただし、2017年の米国のトランプ第一次政権以降、SNSとともに世界各地で広がる、グローバルな保守化傾向の問題と結びつけて伝えている。

上海の『観察者網』は2月9日、高市総理の支持率が高い理由として、右傾化とポピュリズムが連動する世界的な動きが日本にも波及したこと、高市氏の政治スタイルが若者を中心にファンクラブ化した熱狂を呼び起こしたことを挙げた。中国共産党系の『環球時報』は、「保守的、排外主義的、国家主義的な主張に積極的に迎合したことが高市総理に有利に働いた」と分析し、「右傾化が政治との相乗効果で進む傾向に、日本も国際社会も真剣に警戒する必要がある」と結んだ。

いずれも、日本ではかねて指摘されてきたことだ。「国際社会」には中国が含まれているといえる。

日本にも、メディアや政治の迎合、SNS世論の脆弱性という課題はあるが、有権者がそれを修正する文化もある。中国の世論は「上から誘導」する。国内だけで情報が完結できていれば問題はない。しかし今日は、国境を超える情報が中国社会の動揺を招く。しかも米国が主導してきた国際秩序の揺らぎは、中国に好機をもたらすと同時に、SNS世論の流動化にも拍車をかけた。

近代史のトラウマが中国を縛る

中国のような大国であれば、GDPが4分の1しかない日本に、静かな揺り戻しをかければ済むはずだ。それでも過剰に反応するのは歴史のトラウマが深いからだ。

「栄光」の過去を夢見るとき、人も国家もみじめな過去を克服したくなる。日本は第二次世界大戦に突入する前の英米に並び立った時代を想起し、明治維新以来の日本らしい理想を取り戻したくなる。そのときプライドのもとになるのは、大正時代から昭和の初めにかけて民主化を生んだ大正デモクラシーの記憶だ。敗戦で占領軍から示された規範を“改訂”したくなる衝動もそこに生じる。

中国も同じだ。「中華民族の偉大なる復興」だ。アヘン戦争で西欧と出会う前の中国は日本をリードする世界一の経済大国だった。「中国を『中国』たらしめた理想」に戻ろうとするときに、中国はかつての栄華を取り戻そうとする。しかし現実には軍事的に圧倒的に強かった西欧列強に敗れ続けた挫折の歴史がある。国土規模の大きさや多様な民族文化がネックになった。成功体験は1840年のアヘン戦争以前にしかない。

一方、日本を含む列強、西側が記憶し続けているのは、アヘン戦争以降の弱くなっていった「中国への蔑視」だ。これも中国のトラウマを深めている。今日でも中国に問題が起きれば「反中・嫌中感情」が高まる。

「嫌中感情」は英語では「シノフォビア（Sinophobia）」と呼ばれる。中国から見れば「見下され続けた歴史」であり、とくにライバル関係の歴史が長い日本には、怒りも結びつく。日本を好む中国人が増えても、中国にとって不快な“事件”が起きれば、逆に日本を見返してやろうという感情はすぐ吹き出す。

日本は年内に、国家安全保障戦略を改訂し、さらなる防衛力増強へ向かう。しかし、中国側の不信感が高いままで進めば、衝突のリスクが積み上がるだけだ。

安倍晋三総理大臣は、2014年の憲法解釈の変更による集団的自衛権容認から、2015年の安全保障法制成立へ向かう過程で、中国に積極的に接近した。会談が実現するまでは、国際会議の集合写真という世界が目にする場で、安倍総理は習近平主席に大きな声で呼びかけた。

2014年秋の北京APEC以降、習近平主席との首脳会談を重ね、2017年に「一帯一路」構想への協力も表明した。憲法論議に対する中国の警戒心を和らげ、ひいては日本国内の批判抑制をねらった。

高市総理大臣もまた、中国に積極的に接近を図りながら政策を進めるべきではないか。日本と中国はお互い誤解を生じやすい関係にある。日本側からむしろ粘り強く働きかける必要がある。中国に接近することは、日本の国内世論からはネガティブに受け取られる。このとき、中国に反発する幅広い世論をいかに説得していくのかも課題だ。言論の自由のある日本だからこそ可能なのだ。

【こちらも読む】『中国はなぜ「日本叩き」にここまで必死なのか…？ ALPS処理水放出に“過剰反応”する「5つの理由」』

【こちらも読む】中国はなぜ「日本叩き」にここまで必死なのか…？ ALPS処理水放出に”過剰反応”する「5つの理由」