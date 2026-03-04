【専門家が警告】ぬいぐるみを抱く子猿「パンチくん」爆発的ブームの裏側で日本の動物園が直面する”運営の危機”と猛暑に耐えられない野外飼育の”構造的欠陥”

爆発的人気の裏側にあるもの

千葉県・市川市動植物園のニホンザル「パンチくん」をご存じだろうか。

2025年7月26日に体重500グラムで生まれたオスの子猿で、猛暑のさなかの初産で衰弱した母猿が育児を放棄したため、生後翌日から飼育員による人工哺育で育てられた。今年1月19日から猿山での群れ入りに挑戦しているが、母親を知らずに育ったパンチくんは、飼育員が与えたいくつかのぬいぐるみの中から自ら選んだIKEA製のオランウータンのぬいぐるみを母親代わりにし、片時もそれを離さない。群れの仲間に近づいてはうまくいかず、ぬいぐるみに駆け寄って抱きしめる。そのけなげな姿がXをはじめとするSNSで爆発的に拡散され、「#がんばれパンチ」のハッシュタグとともに応援の声が殺到。米ワシントン・ポスト紙にも取り上げられるなど海外でも報じられ、動物園には例年の2倍以上の来園者が押し寄せる事態となっている。

日本の動物園からパンダがいなくなった今、パンチくんはまさに日本で最も注目を集める動物と言えるだろう。だが、その「かわいい」の裏側に、私たちが目を向けるべき問題がある。

「育児放棄」はなぜ起きたのか

パンチくんの母猿が育児放棄に至った原因について、動物園側は「初産で、かつ夏の酷暑による体力低下」と説明している。パンチくんが生まれた2025年7月は記録的な猛暑が続いていた。

SNS上では、飼育環境が原因となった育児放棄は本来あってはならず、これを美談にするのではなくアニマルウェルフェア向上の契機とすべきだという指摘も見られた。海外からの関心も高く、園名が似ている石川県の「いしかわ動物園」に海外ユーザーから誤って抗議の問い合わせが殺到する騒動まで起きている。

3000種以上の動物の飼育経験を持ち、畑正憲氏から「ポスト・ムツゴロウ」と称された動物研究家のパンク町田氏は、パンチくん現象の背景をこう語る。

「ニホンザルの育児放棄は、飼育下では起こりえますが、その多くは何らかのストレスが原因です。今回も酷暑の中での初産で母猿が衰弱したことが大きい。飼育環境に起因する問題と言えます」（パンク町田氏 以下同）

ぬいぐるみを抱く姿が意味するもの

パンチくんがオランウータンのぬいぐるみを片時も離さない姿は、多くの人の心を打った。だが、動物行動学的に見ると、単に「かわいい」で片づけられるものではないという。

「何かを抱きしめるという接触刺激には、ストレスホルモンの血中濃度を抑え、いわゆる幸せホルモンの濃度を高める作用があります。最近ではコルチゾールの濃度が下がることも研究で立証されています。パンチくんにとってぬいぐるみは、母親の不在によるストレスを和らげるために不可欠な存在なんです」

オランウータンの子どもがタオルを大事に持ち歩く姿は動物園でもよく知られており、母親を知らない子猿にぬいぐるみを与えるのは理にかなった対応だ。ただし、パンク町田氏はこう釘を刺す。

「ぬいぐるみや飼育員への依存をいつまでも続けさせるわけにはいきません。少しずつ引き離して猿山に戻していくことが必要です。社会性のある動物は、同種の群れの中で生きる術を学ばなければなりませんから」

実際、動物園側もパンチくんの群れ入りを段階的に進めており、最近ではぬいぐるみを置いたまま他の猿と交流する場面も増えてきたという。

「異常」ではなく「通常」になった猛暑

問題は市川市動植物園に限った話ではない。パンク町田氏が指摘するのは、日本の夏がもはや動物の野外飼育に適さないレベルに達しているという現実だ。

「動物は暑さに強いわけではありません。自然界では暑ければ日陰に移動したり水辺に行ったりと、自分で環境を選べる。しかし動物園の限られたスペースでは、それができないんです」

猛暑対策として動物に氷を与える光景がニュースになることもあるが、パンク町田氏はそれだけでは不十分だと語る。

「氷はエンリッチメントの一環としてはいいですが、一時的な対応にすぎない。すぐに溶けてしまいますから。毎年これが当たり前になるのであれば、施設そのものを変えなければいけません。暑さが常態化しているなら、温度を下げる設備を整えるのは当然のことです」

動物園の苦しい台所事情

しかし、設備の改修には莫大な費用がかかる。パンク町田氏は、日本の動物園が抱える構造的な問題にも言及する。

「動物園の経営は本当に厳しい。エサ代、獣医師の診療費と、とにかくお金がかかります。それなのに入場料が安すぎるんです。入場料の値上げも必要ですし、行政の支援も求められる。動物が苦しんでいるなら、運営の仕方を見直すべきです」

市川市動植物園の入場料は大人440円、小人（小中学生）110円。地方自治体が運営する動物園は全国的に数百円台のところが多い。海外では保護した動物を動物園で受け入れるケースも多く、運営面でも日本が参考にすべき点は少なくないとパンク町田氏は言う。

「かわいい」の先に考えるべきこと

パンチくんのけなげな姿に心を動かされた人は数え切れない。だが、パンチくんが「かわいそうで、かわいい」存在になった背景には、猛暑という人間活動に起因する環境変化がある。「#がんばれパンチ」と応援するだけでなく、なぜこのような状況が生まれたのかに目を向けることこそ、本当の意味での動物への愛情ではないだろうか。

パンチくんの爆発的な人気により来園者は急増し、動物園の知名度は飛躍的に高まった。開園以来これほど注目を集めたのは初めてだという。このブームを一過性のもので終わらせず、日本の動物園における飼育環境全体を見直す契機とすること。それが、ぬいぐるみを抱きしめて懸命に生きるあの小さな子猿に、私たちができる最大の応援なのかもしれない。

【取材協力】パンク町田（動物研究家）

ULTIMATE ANIMAL CITY代表。NPO法人生物行動進化研究センター理事長。3000種以上の飼育経験を持つ動物の専門家。畑正憲氏から「ポスト・ムツゴロウ」と称される。

