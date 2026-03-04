累計ダウンロード数2億回を突破し、NHKで2度にわたってドラマ化もされ注目された『ワタシってサバサバしてるから』。"自称サバサバ女"と揶揄される主人公・網浜奈美の"迷言"がSNSを中心に話題を呼んだが、本誌・女性セブンでは、そんな"自サバ女"を育てた母・多江の物語『ママってサバサバしてるから』の連載がスタートした。奈美と多江の生みの親である漫画家・とらふぐさんと、ドラマにも出演した俳優・浅野ゆう子が初めて対面。お互いをリスペクトし合う2人の赤裸々トークは、まさに正真正銘のサバサバ対談！

【インタビューカット撮り下ろし】浅野ゆう子さん✕漫画家とらふぐさんのスペシャル対談！

ドラマ『ワタシってサバサバしてるから2』（2025年、NHK）に出演する前からとらふぐ作品の愛読者だという浅野。一方のとらふぐさんも、浅野の大ファンだという。

とらふぐ：『ワタサバ2』では、カリスマ婚活コンシェルジュ・東堂百合子を演じてくださりありがとうございます。浅野さんが演じられた百合子は、お茶目で素敵な女性になっていて、毎回放送が楽しみでした。

浅野：ありがとうございます。とらふぐ作品が大好きで、『ワタサバ』も原作を読んでいました。第1話を読んだときのインパクトたるや（笑い）。「これを映像化したら面白いだろうな」と直感しました。

主人公の網浜奈美は、その場の空気を無視していますが、間違ったことは言っていない。ガサツに見えますが、実は頭の回転が速く、非常に賢い女性ですよね。そんな彼女がスカッとする活躍を見せつつ、次第に優しさもにじませていく過程がとても魅力的でした。

とらふぐ：連載が始まったのは、約5年前です。「自称サバサバ女＝自サバ女」と言われるような人の、「サバサバ」を免罪符に"他者を傷つけてしまう"ような言動に着目して、キャラクターを描き始めました。だから初期の奈美は、本当にイヤなやつだったと思います（笑い）。

そこで、作品には彼女を上回る強烈なキャラクターを登場させました。すると次第に奈美の率直さ、忖度のなさがむしろ気持ちよくなってくる。気づけば、みんなからかわいがられる人物になっていきました。"自サバ"と揶揄されてはいましたが、それはつまり"自分に正直である"ことだと読者も視聴者も認識してくれたように思います。

ドラマで奈美を演じてくださった丸山礼さんの、どこか憎めない演技もお見事でした。

「女は50才からよ」野際さんの言葉が支え

浅野：現在連載中の『ママサバ』もすごく期待していました。まさか私が作品に登場させていただけるなんて、本当に光栄です。多江は、奈美以上に強烈なキャラクターですよね。

とらふぐ：そうなんです。50代以上の女性が抱える悩み、家族や夫婦関係、介護といった閉塞感のある現実を多江が打破していきます。 第2話に「私はね、人生は映画だと思ってるの」という多江のせりふがありますが、まさにその通りだと私も思っていて。自分の人生を映画に見立てれば、監督兼主役は自分自身。喜劇にするのも悲劇にするのも、自分次第なんじゃないかなと。

浅野：「好きに生きていいのです 自分の人生なのだから！」というメッセージにすごく共感します。私もいままで似た考え方で生きてきましたので。

とらふぐ：そう考えるようになったのは、何かきっかけがあったのですか？

浅野：13才でアイドル歌手としてデビューさせていただきました。当時は毎年次々と輝かしい新人歌手が出てくる時代で、中高生にしてすでに「自分が古くなっていく」ジレンマを感じていました。歌と同時に芝居の仕事もさせていただき、20代を前に生き方を模索しました。

25才頃でしょうか、「歌ではなく、芝居一本でいきたい」と決意し、事務所に「私の人生だから、好きなように生きたい」と伝えたんです。

とらふぐ：まさに奈美と重なりますね。彼女も、自分が心地よく輝ける場所にどんどん自分を置いていくのがポリシーであり、それは多江の生き方でもあります。

浅野：ただ、年齢を重ねるなかで40才を迎えたとき、「このままで生きていけるだろうか」と。先の保証のない仕事ですので、人生についてあらためて考えました。それを尊敬する俳優の野際陽子さんに相談したとき、「あなたは一芸に秀でているんだから、いまのままでいいのよ」とおっしゃってくださり。根拠は何もありませんが、そうかと納得している自分がいました。さらに「女は50才からよ」という言葉もいただき、それが支えになりました。

とらふぐ：素敵ですね。自分にいい暗示をかけるのは大切なことです。「思考は現実化する」といいますし。

浅野：年齢を理由に諦めたり、守りに入ったりは、まだしたくないですね。

自己犠牲にならない歩み寄りを

とらふぐ：浅野さんは57才でご結婚されましたよね。お互いに自立した大人がパートナーとして認め合い結ばれたことに、すごく希望を感じたんです。

浅野：結婚は未経験のことでしたので、チャンスがあるならトライしてみようという気持ちは持っていました。いざ結婚してみて感じたのは、結婚は「歩み寄り」なんだなぁと。「朝食は作らないけど、夕食は作るよ」とか、仕事が忙しいときは「今日は無理」と言っちゃうし（笑い）。脱いだ靴下が丸まったままの癖も、注意するのは2回までで、3回目からはそのまま洗う（笑い）。無理なくできるところで、両者が歩み寄る。

自分を大切にできているからこそ、相手のことも大切にできる。そういう考え方でいたいと思っています。

とらふぐ：自分を押し殺すような歩み寄りではない。決して自己犠牲ではないんですね。

浅野：ないですね。自分を大切にしてあげられるのは、自分しかいませんもの。

とらふぐ：本当にそう思います。多江も「自分の推しは自分だ」と思っている人です。奈美も多江も、ある面では「自己中心的」だと思われるかもしれませんが、いまの時代、自分を大事にして、あえて空気を読まないのも大切だと思うんです。誰かではなく、まずは「自分を推せ」と。『ママサバ』では、それをいちばん伝えたいと思っています。

浅野：いい表現ですね。どこかで「いまの推しは？」と聞かれたら、「私です」と答えるようにします！

とらふぐ：ぜひお願いします（笑い）。そのスタンスで生きていると、周りの人も楽しくなりますものね。

浅野：そうですね。心の中に奈美や多江をお守りとして持っていれば、私たちはもっと自由に生きられるかもしれませんね。

【プロフィール】

浅野ゆう子／1960年生まれ、兵庫県出身。1974年、芸能界デビュー。1980年代以降、トレンディードラマの女王として人気を博す。以降、多くの映画やドラマで活躍。

とらふぐ／漫画家・漫画原作者。NHKでドラマ化された『ワタシってサバサバしてるから』（原作・DPNブックス）など連載多数。女性セブンでは『ママってサバサバしてるから』を連載中。

取材・文／塚田智恵美

※女性セブン2026年3月12日号