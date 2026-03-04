2月19日、英国の貿易特使を務めていた2010年に政府の機密報告書をジェフリー・エプスタイン元被告（66）に渡していた疑いがあるとして、「公務中の不正行為」容疑で警察に逮捕されたアンドリュー元王子（66）。逮捕から約11時間後に釈放されたものの、極めて厳しい立場に追い込まれている。

【写真を見る】資料が公開されたテディベアが映り込んだ動画

その転落劇の陰で、元王子の"テディベアにまつわる逸話"も再び注目を集めている。長年、異常なまでの執着ぶりがささやかれてきた、70体を超えるコレクションを所有するとされるテディベアの存在だ。

これまで複数の元王室メイドやスタッフが、英メディアや王室関連の暴露本などで証言してきたところによれば、元王子は72体のテディベアを所持し、毎朝それらを「ベッドの上に、完璧なピラミッド型」で整列させるよう王室スタッフに命じていたとのこと。並び方を示したラミネート加工の指示書が存在し、「大きなクマは後列、小さなクマは前列へ」「中央には"お気に入り"の一体を据える」といった決まりがあり、さらには「顔の向きや間隔」まで厳密に定められていたという。

実際に担当した元王室メイドは、「配属初日にテディベアの並べ方について丸一日の訓練を受けた」「毎回、並び終えるまで30分ほど要した」と証言している。少しでも違えば元王子は激怒し、並べ直させたとも伝えられている。

テディベアは就寝時にすべてベッドから下ろされ、それぞれ決められた位置へ再配置することも決められていたという。小さなテディベアは使われていない暖炉にサイズ順に積み上げられ、「お気に入り」の2体はベッド両脇の"王座"のような場所へ。その光景は、何から何まで「まるで儀式のようだった」と語られている。

なお、テディベア・コレクターであることは元王子自身も認めており、「海軍にいた頃、行く先々で小さなテディベアを買っていたので、世界中から集めたコレクションがあるのです」と語っているが、ベッドに規律を持って並べる"奇妙な儀式"についてのコメントはしていない。

海外ジャーナリストが続ける。

「元王子のテディベアへの執着は、2024年配信のNetflixドラマ『Scoop』でもその一端が描かれるほど有名ですが、2025年12月には"擬人化するようになった"とのゴシップまで飛び出しました。

米大手ゴシップサイト『RadarOnline』が、関係者の証言として『アンドリュー元王子にとって信頼できるのは、亡きエリザベス女王が飼っていたコーギーと並び、テディベアだけ』『テディベアを生きているかのように扱い、人間の友人に話しかけるように会話している』と報じています。

さらに元王子は、自身のスキャンダルによってこれまで住んでいた邸宅『ロイヤル・ロッジ』から退去することになった際、テディベアたちの家でもあるとして、『引っ越しは大ごとだ！』と声を荒らげたとも報じられた。テディベアを擬人化し始め"正気を失いかけている"とまで伝えられています」

テディベアの横での性行為動画も

テディベアをめぐっては、「エプスタイン・ファイル」の動画に写り込んでいるぬいぐるみとの接点もネット上で指摘されている。

米司法当局が1月末に公開したエプスタイン元被告に関する資料に含まれていた動画には、未成年と思しき女性が性行為をしていると推察されるものもある。いずれも被害者のプライバシー保護の観点から顔は黒塗りにされているが、「体の一部や声、言葉遣いからして、成人女性には思えない」「10代前半に見える」「未成年ではないか」といった指摘が相次いでいるのだ。

「動画の中には、大きなテディベアを置いた横で性行為をしていると思われる映像もあります。視聴した人からは『黒塗りされているのに、生々しくて吐きそうだ』などとショックを受ける声が上がり、さらには『これらはアンドリューのテディベアではないか』『アンドリューのベッドの上のテディベアは、彼が犠牲にした子どもたちを表しているのだろう』といった投稿が相次ぐことに。

一般的に、児童ポルノは子どもが好むようなアイテムを入れて撮影されることも多い。日本人には成人でもぬいぐるみやキャラクターが好きな人は珍しくありませんが、欧米でそれらは子どものものというイメージが強い。動画に入れることによって『まだ子どもである』という印象を与えられるのです」（同前）

エプスタイン・ファイルのテディベアが元王子の所有物であることを示す証拠はないものの、長年語られてきた"テディベアへの執着"と結び付ける形で、さまざまな臆測が広がっている。

ロイヤル・ロッジからの退去を命じられた際に、「私は女王の次男だ！ 誰も私に対してこのような仕打ちはできない！」と強く反発していたと報じられた元王子。転居先は手狭になるため、すべてのテディベアを持ち込むことはできず、お気に入りの1体だけを持参し、残りはほかの私物とともに警備付きの保管施設に移されたという。

王室という絶対的な後ろ盾のもとで守られてきたアンドリュー元王子。どんな運命が待ち構えているのか、世界はその行方を見つめている。