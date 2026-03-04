伊藤沙莉がタバコ部屋で大盛り上がり！スタッフ陣の胸を打つ「必殺おじ仕草」とは

親友の松岡茉優も大活躍

俳優の伊藤沙莉（31歳）が主演を務めたNHK連続テレビ小説『虎に翼』が、完全オリジナルストーリーで映画化され、'27年に公開されることが1月末に発表された。

同作は、'24年4月から放送されたNHKの連続テレビ小説（朝ドラ）を映画化。日本初の女性弁護士で、後に女性初の判事・裁判所長にもなった三淵嘉子さんがモデルで、伊藤沙莉演じる主人公・寅子が、志を同じくする女性たちと道なき道を切り開いていく姿が描かれ話題になった。

また、『第33回橋田賞』、『第51回放送文化基金賞』のドラマ部門最優秀賞を受賞するなど高く評価されている。

映画は、ドラマでは描かれなかった新たなエピソードや、その後の物語が時代をまたぐ壮大なスケールで展開される予定だ。朝ドラの映画化は、'99年の「すずらん」以来、実に27年ぶりとなる。ドラマから主演キャストが続投し、映画化されるのは朝ドラ史上初の快挙となった。

「伊藤さんといえば、以前から松岡茉優さん（31歳）が親友として知られており、16年には2人が本人役で出演したドラマ『その「おこだわり」、私にもくれよ!!』（テレビ東京）が放送されました。とはいえ、その時点では、松岡さんの方が女優としては売れていましたが、その後、松岡さんはいまだに朝ドラの主演は演じておらず、おまけに、伊藤さん主演の朝ドラが快挙を達成したことで、すっかり親友を超える活躍ぶりです」（芸能記者）

松岡は子役として活動を始め、中学時代に出演したテレビ東京系の朝の子ども向けバラエティー番組『おはスタ』に出演し注目を浴びた。

伊藤は喫煙ルームで大盛り上がり

'13年の朝ドラ『あまちゃん』は脇役ながら好演が話題に。その後、数々の映像作品で活躍した。

一方、松岡がブレイクしかけていたころ、伊藤はまだ脇役が多く、'17年の朝ドラ『ひよっこ』に出演するも、ブレイクの兆しはなかった。

しかし、ドラマ『ペンション・恋は桃色』（'20年、フジテレビ）、『三浦部長、本日付けで女性になります。』（同年、NHK）、NHKの『いいね！光源氏くん』シリーズ、『ミステリと言う勿れ』（'22年、フジ）で立て続けにヒロイン役を演じ、『シッコウ!!〜犬と私と執行官〜』（'23年、テレビ朝日）では主演を務めた。

その間には、伝説のAV監督・村西とおる氏の半生をドラマ化したNetflixの『全裸監督』シリーズ、風俗嬢役で主演した映画『タイトル、拒絶』など精力的に作品をこなした。

「松岡さんの事務所はそれなりに仕事を選んだので、松岡さんがOKでも事務所NGの作品がそれなりにあり、結果、松岡さんは移籍してしまいました。一方、伊藤さんは本人の『何でもやります！』という意向を事務所が最大限に尊重。そうしているうちに朝ドラ主演をゲットして出世作になりました。

現場で松岡さんは、役に入り込むタイプなのでなかなか話し掛けづらい雰囲気を漂わせているそうです。一方、伊藤さんは喫煙者なので、喫煙ルームでスタッフと談笑し、時には恋バナをするほどフランク。一度仕事をしたら、また、したくなるような感じだそうです」（テレビ局関係者）

そんな2人だが、相変わらずの仲の良さで、ポッドキャスト配信番組『お互いさまっす』では2人でパーソナリティーを務めている。

私生活で松岡は'24年6月にHey! Say! JUMPの有岡大貴（34歳）と、伊藤は劇作家・演出家の蓬莱竜太（50歳）と'24年末に結婚したことをそれぞれ発表。

新たなステージに立った2人の共演作が期待される。

