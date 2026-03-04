2026年3月2日、東京都中央区の日本橋高島屋で開催された、「第57回現代女流書展」を訪問された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。現代を代表する女性書家の作品を鑑賞され、「すばらしい」などと感想を述べた。

清潔感とやわらかさを両立するクリームカラー

この日、愛子さまはクリーム色のセットアップをお召しになっていた。クリーム色は清潔感があるカラーで、白よりもぬくもりがあり、ソフトな印象を与える。バッグやヒールはアイボリーを合わせることで、ワントーンコーデにありがちな、のっぺり感を回避し、メリハリを生み出していた。

フェミニンさを演出する"クローバー"と"ハート"

ジャケットは襟先が丸い、クローバーリーフカラーと呼ばれるデザインで、柔らかな曲線がフェミニンな印象を与える。また、ジャケットの内側からのぞくインナーは、胸元が緩やかにくぼんだハートシェイプドネック。ハートの形のように中央がくぼんでいるデザインは、エレガントな印象をプラスしていた。

フォーマルな印象のジャケットと手にされた手袋に、ソフトな印象のクリーム色、クローバーリーフカラーとハートシェイプドネックというフェミニンな要素を重ねることで、"女流"と"書道"という柔らかさと格式をあわせ持つ場にふさわしい装いを完成させていた。

美しい黒髪とワントーンコーデが書の世界とのリンク

また、ヘアスタイルはハーフアップ。ロングヘアーが可憐な印象を与えながらも、黒髪が持つ凛とした力強さが、墨の色である黒とリンクし、クリーム色とのコントラストが展示場を邪魔しない、書の世界観と自然になじんだコーデとなっていた。