大相撲の伝統は神社の境内での”金儲け”から始まった!?…新番付の発表で出される「御免札」の秘密

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

吊り屋根の房の色が持つ意味

土俵には神様がいる--ということになっている。その一つの象徴が、吊り屋根の四方に垂れ下がっている4色の房だ。

どこにどの色の房を下げるかは位置が決まっており、時計回りに、正面西寄りは黒。東寄りは青、向正面東寄りは赤、西寄りは白だ。

この4色の房がそれぞれ象徴しているのは、黒は玄武、青は青龍、赤は朱雀、白は白虎。

また、4色は方角も表している。黒は北。青は東、赤は南、白は西。

さらに、4色は季節も表している。黒は冬、青は春、赤は夏、白は秋。青が春というと、「『青春』時代」なんて言葉がある。白が秋というと、「ゆりかごのうた」を作詞したのが「北原『白秋』」だ。

この4色は、「日本人の原色」ともいわれている。黒、青、赤、白の4色だけは、黒い、青い、赤い、白いと、「い」をつけるだけで形容詞になる。他の色では、黄い、茶い、などとはいわない。

吊り屋根の房は「神様の柱」だった

4つの感性から、日本人の色彩感覚が生まれたらしい。

明るい様子が「あかし」で赤に。その反対の暗い様子が「くらし」で黒に。

はっきりしている「しるし」から白に。その反対にぼんやり淡いのが「あわし」で青に。いまでも、はっきりマークをつけることを、「印」という。

いま、国技館の天井からワイヤでつっている「吊り屋根」は、江戸時代から戦後までは4本の柱で支えていた。つっていないから、もちろん「吊り屋根」とは呼ばず、「屋形」といった。4本の柱で支え、その柱には4色の絹の布が巻かれていた。

柱を取り払い、屋根を天井からワイヤでつり下げるようにしたのは、1952年秋場所からだ。翌年5月から始まるNHKのテレビ中継に合わせて、観戦の邪魔になる柱を取り払うことになった。しかし、この変更には、「神様の柱を取り払うのか」と、大変な騒ぎになったそうだ。

神様の柱は青、赤、白、黒の4色の房に形をかえ、いま吊り屋根の四方から垂れ下がっている。

「御免札」は誰からの「御免」を表すのか

本場所初日の2週間前に新番付が発表されると、会場には「御免札」という札が立てられる。白木に「蒙御免」と墨書きされた札で、江戸時代から続く伝統だ。

蒙御免と書いて、「ごめんこうむる」と読む。この3文字は、番付表にもひときわ大きく書かれている。

一体、誰から何の「御免」を得たのか。寺社奉行から、相撲興行の許しを得たのだ。立て札や、番付表に大書きされた「蒙御免」、江戸時代の大相撲にとって興行が幕府のお墨付きであることを天下に示す3文字だった。

1684（貞享元）年に富岡八幡宮（江東区富岡1丁目）で勧進相撲が催されたのが、江戸の大相撲の始まりだ。その後、1833（天保4）年に回向院（墨田区両国2丁目）での開催が定例となり、明治まで続いていく。

150年以上続く「御免祝い」

江戸幕府の歴代将軍の墓所である上野の寛永寺のような「番付の高い」寺社には領地が与えられ、そこからの収入で寺の修繕などの維持管理ができた。しかし、多くの寺社には領地などない。そこで江戸幕府は、寺社の境内で金もうけのイベント開催を許した。

現代の宝くじである「富くじ」などがそうだ。回向院で特に有名だったのが、信州・善光寺の秘仏の出開帳。そして、大相撲。ただし、寺社を管轄する寺社奉行の許可が必要だった。

幕府のお墨付きである御免を得たことは、相撲関係者にとって大変な喜びだったようだ。江戸時代には、仲間内で祝宴を開いた。

実は、江戸時代が終わって150年以上経つ現代も、祝宴は続いている。「御免祝い」といい、場所前に相撲協会執行部の親方衆と相撲担当記者が集まって食事をとる。

私も、東京場所の前には国技館地下1階の食堂で、北の湖理事長たちと鍋をつついた。名前は「お祝い」の席だが、協会からの報道発表を兼ねた懇親会のような場となっている。

【後編を読む】実はビデオ判定の先駆けは「大相撲」だった!?…大鵬の戦後最多連勝記録を止めた「世紀の誤審」騒動の影響

【後編を読む】実はビデオ判定の先駆けは「大相撲」だった!?…大鵬の戦後最多連勝記録を止めた「世紀の誤審」騒動の影響