ルークス・オーテックラインにNAグレードを追加

日産モータースポーツ＆カスタマイズは、軽乗用車『日産ルークス』のカスタムカー『オーテックライン』に、自然吸気エンジンを搭載した新グレードを追加し、4月2日より全国の日産販売会社より発売すると発表した。

【画像】さりげなく個性を主張する日産車のカスタムカー『オーテックライン』シリーズ 全8枚

すでに販売中のターボ車に加え、自然吸気グレードを追加することで、価格的にもより広いラインナップを揃えることとなった。



日産ルークス・オーテックラインに自然吸気エンジン搭載グレードを追加。 日産

『ルークス・オーテックライン』はクール＆アグレッシブをコンセプトとしたカスタムカーで、さりげない個性やこだわりを求めるユーザーに向けたラインナップである。

ベースとなるのはルークスの『ハイウェイスターX』および『ハイウェイスターXプロパイロットエディション』で駆動方式は2WDと4WDを設定する。トランスミッションは、全車エクストロニックCVTを装備する。

価格は『オーテックライン』が201万8500円（2WD）、213万2900円（4WD）、『オーテックライン・プロパイロットエディション』が220万4400円（2WD）、231万8800円（4WD）となる。

ルークス唯一のブラックインテリア

エクステリアに自然吸気モデル専用デザインの14インチアルミホイールやシルバー色ドアミラー、専用フォグランプフィニッシャーを装備し、ルークス唯一のブラック基調インテリアを採用する。

シート地にはスタイリッシュな意匠と上質な手触りに防水機能も備えた専用の合皮素材を採用した。これにより手入れも容易で、水濡れや汚れを気にせず、アクティブに使用できる利点を備える。



日産ルークス・オーテックラインに自然吸気エンジン搭載グレードを追加。 日産