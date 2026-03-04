ＷＥＳＴ．の重岡大毅（３３）が映画「５秒で完全犯罪を生成する方法」（今秋公開）に主演することが３日、分かった。俳優の原菜乃華（２２）と兄妹役を演じる。

今作は「ライアー・ゲーム」や「マスカレード・ホテル」で知られる岡田道尚氏のオリジナル脚本。意図せず教師を殺してしまった高校生の妹（原）を守るため、主人公の航（重岡）は完全犯罪を成立させる方法を生成ＡＩに尋ねる−というサスペンスだ。

重岡は原について「声を聞いて、そのたたずまいを見た時に『航の妹だな』と感じました」と明かし、「すごくしっかりされていて、フレッシュなところもあって、すごく魅力的な方」と絶賛。「現場では『本当の兄弟みたい』と言われることもあって、うれしかった」とうなずいた。

「撮影期間中はノートにいろいろなことをとにかくたくさん書きました」といい、「今までそういったアプローチはしたことがなかったのですが、考えれば考えるほど考えなきゃ、となるような役でした」と試行錯誤を告白。「最後までどうなるかわからなくて、ハラハラする作品だと思いますが、その中で航自身がどんな選択をしていくのか注目していただきたい」と呼びかけた。

原は重岡に「緊張することなく、本当に兄妹らしいお話ができるようになったのは、本当に重岡さんのおかげ」と感謝。重岡の太陽のように明るいムードメーカーぶりに「本当にお兄ちゃんだなと思いました」と全幅の信頼を明かした。