ドライバーの方向性を上げる練習法！男子プロがわかりやすく解説

上達するためには練習は必須…でも、うまくいかないときは練習場に行くのも億劫になりますよね。そんなときでも、上達できる方法をレッスンしていきます！

狙った枠内に飛ばす技を磨く

これでOBを劇的に減らせます！

ドライバーですが、これは飛ばしではなく方向性が問われるゲームです。練習場のネットの奥にある“ポール”をターゲットにし、正面の２本のポールの間を狙って打ちましょう。この間にボールが当たれば５点。

左右のポール１本ぶんのズレなら２点。それ以上のズレは０点です。４球打って合計20点満点になります。飛ばす必要はないので、方向に集中しましょう。ドライバーが２００ヤードキャリーする人なら、１５０から１８０ヤードくらいのところにネットがあるのが理想です。

近すぎると曲がる前に当たってしまいますし、遠すぎると強振しないと届かなくなる。距離が合わない場合は、別途看板などの目印を代用してください。

ネットの奥のポールを目印に枠内に飛ばす

打席正面の2本のポールの間を狙ってドライバーを打ち、狙った幅に収まれば5点。ポール１本ぶん左右にズレたら2点。それ以上左右に外れたら0点。4球打って20点満点

Point 飛ばす必要ナシ！曲げない打ち方を身につけよう

フルショットをする必要はなく、8割くらいのスイングで方向に集中する。フィニッシュの位置を決めてよどみなく振り切るのがポイント

コインを目印に

打ち出したい方向の先にコインなどを置き、その上を通すと方向性が上がる

かがでしたか？ ぜひ、試してみてください！

レッスン＝市原建彦

● いちはら・たつひこ／1978年生まれ、神奈川県出身。水城高校３年時に世界ジュニアで優勝。高校卒業後プロ入りし、06年には「アサヒ緑健よみうり」で優勝。現在はミニツアーの運営なども手掛ける。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC