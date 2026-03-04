お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔（42）が3日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。大みそかに先輩芸人から呼ばれた飲み会に参加した理由を明かした。

今回は「飲み会顔出し戦士・何時でも行くんジャー」と題して放送され、大みそかにお笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史の家で行われた「年越しタコパ」に密着した。

藤本の家にはお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子、お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の大ちゃんらが参加しており、午後10時41分に芝が現れた。家の前で待ち構えた番組スタッフが「大みそかですけど、そういうのはあまり気にならない感じですか?」と尋ねた。

これに芝は「まぁ、そうですね。寂しいでしょうから。藤本さんも」と参加する理由を明かすと、VTRを見守っていたスタジオからは「優しい」と称賛。聞いたスタッフも「あぁ…そういう気持ち…」と驚いていた。

また「僕とかは家族いますけど、子供もちっちゃいんし、もう寝たんで。カミさんも自分で買った（ライブ）配信みたいなの見るって言ってたんで。そうしたらやることなければ、寂しい人のところ行く方が、みんなが幸せじゃないですか」と明かしていた。

スタジオ収録にも出演しており「基本的に誘われて、物理的に行けない時もある」としつつ「そういう時も俺が行ってない間に何か楽しいことが向こうで起きてるんじゃないかっていう不安がずっとある」と語った。