『ばけばけ』人気キャラの“素性”にネット衝撃「初めて知った…」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第107回が、3日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】”素性”が判明した人気キャラ
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに大胆に再構成し、登場人物名や団体名などは一部改称したフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
第107回では、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からフィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われたヘブン（トミー・バストウ）が、トキへの英語指導に一層力を入れる様子が描かれた。懸命に食らいつくトキだが、思うように上達せず、もどかしさもにじむ。
そんななか、ヘブンの専属車夫・永見剣造（大西信満）が人知れず涙を流している姿を、トキとヘブンが目撃する。鼻をすすりながら読んでいたのは、松江に残してきた妻からの手紙だった。永見は「実は、松江に妻と子どもを残しちょりまして」と明かし、「妻はワシより不器用ですけん、松江を離れたら不幸せになりますけん」と、家族を連れてこなかった理由を語る。突然の告白に、ヘブンも「ツマサン、イル？」と驚きを隠せない様子を見せた。
これまで独り身と思われていた永見のまさかの“妻子持ち”発覚に、視聴者も騒然。Xでは「永見さんまさかの家族持ちだった」「てっきり独身かと思った。初めて知ったよ…」「妻子いたの!? 報告も不器用すぎるだろｗ」など驚きの声が相次いだ。
