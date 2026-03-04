【カイロ＝村上愛衣】米イスラエルとイランの応酬が激しさを増すなか、巻き込まれているペルシャ湾岸諸国とイランの間で亀裂が深まっている。

イランによる湾岸地域の米軍基地を狙う攻撃に伴い民間施設への被害が広がっており、湾岸諸国が今後、イランに強硬姿勢で臨む可能性もある。

不満と警告

「我々は自国の領土が攻撃に利用されないと伝えていたにもかかわらず、標的になっている」。湾岸６か国で作る「湾岸協力会議」は１日の臨時外相会合後に共同声明を出し、イランへの不満をあらわにした。「事態の緊迫化回避に向け外交努力を重ねてきたにもかかわらず」と強調し、関係を損なうと警告した。

イランの攻撃目標はサウジアラビアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、クウェート、バーレーン、カタールにある米軍施設だ。アッバス・アラグチ外相が２月２８日の攻撃初日から、サウジやＵＡＥなどの外相に電話で理解を求めてきた。

だが、各地では飛来するミサイルやドローン（無人機）を迎撃した際の残骸が市街地や石油施設に落下。衝突の様子や火災の映像が連日報道され、死者も出ている。ドバイやアブダビ、ドーハなど観光や金融で発展してきた各都市の経済的な損失は計り知れない。

イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖も産油国にとって死活問題だ。

サウジと覇権

アラブ人国家の湾岸諸国とペルシャ人中心のイランはペルシャ湾を挟んでにらみ合ってきた。

中でもイスラム教スンニ派の盟主サウジとシーア派の大国イランは世界有数の産油国同士で、地域の覇権を争う。２０１０年代にはシリアやイエメンの内戦に介入し、それぞれが地元の武装組織を支援する構図は宗派対立の「代理戦争」と呼ばれてきた。

ただ、近年は関係改善が進んでいた。米国が中東への関与を減らすなか、サウジは地域の安定化を模索。２３年には中国の仲介でイランとの国交正常化に動いた。ＵＡＥやバーレーンも追随し、カタールは昨年６月のイスラエル・イランの「１２日間戦争」で、オマーンは今年２月までの米国とイランの核問題を巡る協議で仲介役を務めた。

見切り

もっとも、イランへの脅威認識は変わっていない。

米紙ワシントン・ポストによると、イラン攻撃の前、サウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子はトランプ米大統領に電話で攻撃への支持を伝えていた。米イラン核協議が難航するなか、サウジ側は米側に「米国が今、攻撃しなければ、イランは更に危険になると警告した」という。

湾岸諸国にとっては紛争の長期化を避けたい一方、地域の不安定化を減少させる形でのイランの影響力低下は好都合だ。アインシャムス大（エジプト）のサイード・サッバーガ教授は、ホルムズ海峡封鎖や石油施設への攻撃は「レッドライン（越えてはならない一線）だった」とし、「湾岸諸国はイランに見切りをつけ始めた。米国と連携して何らかの軍事行動に出る可能性もある」と指摘した。