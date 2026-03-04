“下着案件で退学処分”ちーまき、愛される憧れボディを披露 「秘密の逃避行」で“開放”へ
下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けてネット上で大きな話題を呼んだちーまきが、3日発売の『週刊SPA!』3月10日号で雑誌表紙を飾る。「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場し、巻頭グラビアにも登場する。
【写真】ドキドキの胸熱カット！ちーまき
「愛される憧れボディ」を掲げ、同誌で表紙＆巻頭グラビアにカムバック。撮影は「秘密の逃避行」をテーマに沖縄で行われた。20歳となったちーまきが、これまでとは異なる大人の魅力を打ち出し、“開放”を表現しているという。
ちーまきは2005年、福井県生まれ。下着のPR案件がきっかけで高校を退学処分となり注目を集めた。18歳でグラビアデビュー後は各誌で活動を広げ、20歳となった現在は大人の魅力を発信中。1st写真集『ハニーバニー』（幻冬舎）も発売している。
同号では、ちーまきが「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」を担当。グラビアン魂には山田かな、美女検索には桜井もも（メイビーME）が登場する。
【写真】ドキドキの胸熱カット！ちーまき
「愛される憧れボディ」を掲げ、同誌で表紙＆巻頭グラビアにカムバック。撮影は「秘密の逃避行」をテーマに沖縄で行われた。20歳となったちーまきが、これまでとは異なる大人の魅力を打ち出し、“開放”を表現しているという。
同号では、ちーまきが「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」を担当。グラビアン魂には山田かな、美女検索には桜井もも（メイビーME）が登場する。