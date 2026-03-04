タイBLリメイクドラマ、約5分の濃厚ベッドシーンに視聴者悶絶「今までで一番綺麗で激しい」「筋肉が美しい」【The Boy Next World】
【モデルプレス＝2026/03/04】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（毎週日曜FODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の第10話が、3月1日に配信された。ベッドシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】タイBLリメイクドラマ、開始5分で強引キスからのベッドシーン
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・鴻上沙羅（南雲）が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。
並行世界の真実を知り、一度は沙羅を拒絶した楓。しかし、沙羅は自らの口で並行世界から来たことは嘘だったと告白し、高校時代から「愛している」という気持ちだけは真実であることを必死に伝える。
さらに、沙羅を長年縛り続けてきた母・鴻上羅奈（横山めぐみ）の支配からも解き放たれ、ついに本当の意味で自由になった2人。部屋に入るやいなや、激しく想いをぶつけ合うようなキスを交わす。そのままベッドへと崩れ込み、濃厚なベッドシーンが約5分間にわたって描き出された。
2人の仲直りとも言えるこのベッドシーンに、視聴者からは「今までで一番綺麗で激しい」「熱量すごい」「直視できない」「色気爆発」など悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：FOD
【Not Sponsored 記事】
◆南雲奨馬＆濱屋拓斗W主演「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」
◆「ボネクワ」最終話、約5分のベッドシーン
◆「ボネクワ」ベッドシーンに視聴者悶絶
