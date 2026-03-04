俳優で格闘家の宮原華音さん（29）が2026年3月1日、自身のインスタグラムを更新。エレガントなドレス姿を披露した。

「久しぶりにドレスアップして」

宮原さんは、「久しぶりにドレスアップしてすっごくワクワクしました」といい、黒いドレス姿のショット2枚を投稿した。「普段履かないヒール履くと 身が引き締まるし 背筋ピンっとなりますね」と語った。

インスタグラムに投稿された写真では、右肩とそで口にかけてシアーなデザインの黒いドレスを着用。スカートはタイトなデザインで、足元は黒のヒールを合わせている。2枚目の写真では全身ショットを披露した。

この投稿には、「可愛過ぎます」「エレガントと言う言葉が合う写真」「綺麗です」「本当美人さん」「キレイでビックリ」「とってもお綺麗です」「お美しい」といったコメントが寄せられていた。

宮原さんはテレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（23年9月〜24年8月放送）で、悪役のクロトーを演じた。22年から立ち技打撃格闘技「RISE」のラウンドガールを務め、23年にはキックボクサーとして試合出場を果たした。