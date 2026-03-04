アメリカとイスラエルからの攻撃で多数の犠牲者が出ているイランに、家族が住む男性が福岡市にいます。男性は連絡が取れない家族の無事と、一刻も早い事態の沈静化を願っています。

福岡市中央区のペルシャじゅうたん店で店長を務める、イラン出身の永久弗（えくどる）ホセインさん（62）です。



39年前に来日し、ペルシャじゅうたんを扱う会社に就職しました。8年前には日本国籍を取得しています。





永久弗さんは、イランの首都テヘランに姉と兄の4人が住んでいて、2月28日の空爆以降、4人と連絡が取れず、安否を心配しています。■永久弗ホセインさん「ちょうど空爆の日、28日からもう連絡はできないです。（電話が）つながらないです。今はもう本当に心配ですけれど、分からないです。どうなっているのか分からない。」

家族の無事を信じて、時間の許す限り、インターネット上で現地に関する情報を探す日々が続いています。



■永久弗さん

「空爆の動画も出ているので、こんな感じで。どの辺りを空爆したかを見てから、うちの家族が近くにいるかどうか。（近くでなければ）それだけでも、ほっとします。」



アメリカとイスラエルの攻撃を受けて、イラン側は中東の原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を発表しました。この状況が長引けば、ビジネスに影響が出ることも懸念しています。



■永久弗さん

「もちろん国のこと、人のことが一番心配ですが、そうなると、うちの仕事もどうなるかなと。商品が入ってこなければ、とても心配ですね。」

今回の攻撃では、長年イランの最高指導者だったハメネイ師が死亡しました。



永久弗さんは、新たな指導者にはイランの人々の生活の向上を優先してほしいと考えています。



■永久弗さん

「一日も早く、経済的な面でも政治的な面でも安定させてほしいです。トランプさんのことはよく分かりませんが、イランの政権が変わることを考えているのではないでしょうか。だから、どこまで続けるのかも分からない。早く終わってほしいですね。一日でも早く。」



アメリカのトランプ大統領が、軍事作戦は5週間以上にわたる可能性があるとの見通しを示す中で、永久弗さんは一日も早い事態の収束を願っています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月3日午後5時すぎ放送