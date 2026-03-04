トランプ米大統領 戦争は「永遠」に続く可能性 原油は安定状態に戻る トランプ米大統領 戦争は「永遠」に続く可能性 原油は安定状態に戻る

トランプ米大統領 戦争は「永遠」に続く可能性 原油は安定状態に戻る



トランプ米大統領はイランの防空、空軍、海軍、そして指導部は消滅した。彼らは交渉を望んでいるが手遅れだ、もう遅いと語った。



トランプ氏は戦争は永遠に続く可能性があると警告。



イラン指導部の有力候補は死亡し、第2グループも死亡した可能性がある。第3のグループが浮上するだろう。問題は指導者が変わっても、これまでと同様に悪い人物で戦争が終わっても結局、以前と何ら変わらないかもしれない。



戦争がどれくらい続くかは不明だが、原油とガス価格は安定状態に戻るだろう。原油はしばらくは高騰が続くと思うが、イランへの軍事作戦が終了したら大幅に下落するだろう、以前よりもさらに下落すると確信している。

