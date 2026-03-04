フキのマリネ【材料】（2人分）フキ 1~2本塩 適量<マリネ液>寿司酢 大さじ 5EVオリーブ油 小さじ 1ピンクペッパー 適量【作り方】1、フキは鍋に入る大きさに切る。まな板に並べて塩を全体にかけ、しっとりするまで手のひらで転がす。熱湯に塩ごと入れ、煮たったら2分ほどゆでて水に取る。2、フキの粗熱が取れたら、切り口から皮をむき、長さ4cmに切る。太い場合は縦半分に切る。3、(2)を＜マリネ液＞の材料に漬ける。食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておき、器に盛る。ピンクペッパーを散らす。【このレシピのポイント・コツ】翌日のほうが味がしっかり染みてオススメです。