丸亀製麺が『ドラゴンボールZ』づくし キャラと対面で食事 仙豆、元気玉…コラボメニューで“7つの玉”がそろう体験も【コラボ店舗レポート】
讃岐うどん専門店「丸亀製麺（まるがめせいめん）」がアニメ『ドラゴンボールZ』とコラボレーションした「丸亀製麺（まるかめせいめん） 新宿御苑前店」が、3日より期間限定でオープンした。これに先立ち、プレス内覧会が行われた。『ドラゴンボールZ』の世界観で満たされた店舗の様子と、コラボメニューをレポートする。
【写真】フリーザの眼力の圧（笑）「丸亀製麺 新宿御苑前店」店内写真
大通りに面した店舗は、外観からすでに異彩を放つ。入口上部には丸亀製麺のロゴが「亀仙流」のマークと合体したような限定ロゴが意外にも馴染んでいた。扉の両サイドには孫悟空と孫悟飯、亀仙人がポーズをとり、店舗を囲むように神龍とドラゴンボールがデザインされている。
店内には、ドラゴンボールのキャラクターたちが壁や柱、パーテーションなどいたるところに出現。一面に名シーンの数々がデザインされた壁には当時の熱い思いが湧き上がる。壁沿いにカウンター席になっているので、眺めながら食事ができる。
また、パーテーションで仕切られ向かい合ったカウンター席には、各キャラクターのシーンとともにキャラクターのバストアップイラストが並んでいる。登場しているのは、孫悟空、ベジータ、孫悟飯、ブルマ、フリーザ、トランクス、ピッコロ、クリリン、人造人間18号、ヤムチャ、亀仙人、ゴテンクスの12キャラクター。運が良ければ、お気に入りのキャラクターと対面して食事も。たとえばフリーザの圧を感じながらコラボメニューをほおばるのも、また一興だろう。
店舗奥には、壁三面にわたって神龍が描かれ、こちらを不敵な笑みで見つめている。そんなドラゴンボールの世界に入り込んだような丸亀製麺でいただけるのが、期間限定のコラボメニュー。今回は3種類用意されている。『ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）』は、丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を生かしたもっちもち食感のドーナツ「丸亀うどーなつ」と「ドラゴンボール」のコラボ。生地ににんじんペーストを混ぜて揚げたうどーなつにチョコをコーティングして「ドラゴンボール」カラーのうどーなつがとなっている。
通常の5個入りから2個増えた7個入りで提供され、ついてくるメープルシロップに浸された星型の砂糖菓子をつけることで、7つのドラゴンボールが再現できる体験型スイーツだ。我々は奇しくもここでドラゴンボールを7つそろえることになる。3月3日〜16日までの第1弾は神龍、3月17日〜4月6日までの第2弾では孫悟空が描かれたオリジナルデザインの限定カップで渡される。
『仙豆風天ぷら』は、孫悟空も作中でたびたび食べた“仙豆”をイメージした枝豆の天ぷら。枝豆を天ぷら粉で揚げており、子どもも食べやすいサイズ感で、大人もおつまみ感覚で楽しめる。紙袋にはなんともいえない佇まいのヤジロベーがこちらを見つめている。
さらに、孫悟空の大技「元気玉」にちなんだ『元気玉おむすび 半熟玉子入り』は、人によっては成人男性のげんこつを上回るサイズ。半熟玉子を白米でつつみ、白ごまとすりごまをまぶして天ぷら粉で揚げた丸亀製麺史上最大級のおむすび。かなりの大きさなので、味変として「天丼のたれ」をかけるのもいい。
目でも舌でもドラゴンボールが堪能できる「丸亀製麺 新宿御苑前店」だが、この店舗含め、全国でコラボキャンペーンを実施中。通常うどん1杯につき1枚もらえる「うどん札」が、人気キャラクターやアニメシーンのデザインが描かれた「ドラゴンボールZうどん札」になって登場。第1弾と第2弾合わせて全30種とシークレット2種がランダムでもらえる。
また、うどん1杯と対象のコラボ商品を購入すると、その場でもれなくオリジナルノベルティグッズがランダムでプレゼントされる。第1弾（3月3日〜16日）は「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルクリアステッカー」 全5種、第2弾（3月17日〜4月6日）は「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルピック」 全5種となる。
さらに好きなうどん1杯と『仙豆風天ぷら』もしくは『元気玉おむすび 半熟玉子入り』の購入、または『ドラゴンボールうどーなつ（チョコ味）』の購入をそれぞれ1口とカウントし、購入レシートから算出される口数に応じて豪華賞品が当たるキャンペーンに応募できる。2口で応募可能で、200人に当たる「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルトートバッグ」 、7口で応募可能で、100人に当たる「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルうどん桶」がラインアップされた。ほかにSNSキャンペーンも実施される。
なお、「期間限定丸亀製麺 新宿御苑前店」は、29日まで開催される。
