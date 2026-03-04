プレミアリーグ 25/26の第29節 リーズとサンダーランドの試合が、3月4日04:30にエランド・ロードにて行われた。

リーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、アントン・シュタハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはエリエゼル・マイエンダ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、ニルソン・アングロ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、サンダーランドは同時に2人を交代。エリエゼル・マイエンダ（FW）、ルシャレル・ヘールトロイダ（DF）に代わりウィルソン・イシドール（FW）、グラニト・ジャカ（MF）がピッチに入る。

62分、リーズが選手交代を行う。イリヤ・グルエフ（MF）からルーカス・ヌメチャ（FW）に交代した。

70分、ついに均衡が崩れる。サンダーランドのムアマドゥ・ディアラ（MF）がPKが生まれサンダーランドが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンダーランドが0-1で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

2026-03-04 06:40:21 更新