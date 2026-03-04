●日本海側ほど雲が多く日ざし控えめ。北風が強く、日中も冬の名残を感じさせるような寒さに

●スギ花粉が大量に飛散するおそれ。入念な花粉症対策を

●あす5日(木)の朝は底冷え強まる。今夜は一段と暖かくしてお休みください



昨夜は瀬戸内側中心に晴れ間もありましたが、きょう4日(水)の未明ごろ、北風とともに細かい雨雲が日本海側に流れ込んできました。この時間も西部や北部を中心に時雨模様のにわか雨が降っています。





きのう3日(火)県内に雨を降らせていた低気圧や前線が、きょう4日(水)の夜にかけてさらに東に進む予想です。

一方、北から高気圧が張り出すことで、県内には北風が流れ込み、きょう4日(水)は空気の冷たさが増していくと見込んでいます。





この北風の影響で、この先気温の上がり方は鈍くなります。

山口市内では最高気温が12度に止まる予想で、空気の冷たさが身にしみる一日となりそうです。

さらにあす5日(木)の朝は底冷えが強く、0度近くまで気温の下がるところが多くなる予想です。

風邪を引かないように、今夜は一段と暖かくしてお休みください。







県内は日本海側を中心に雲が多く、昼前まではまだパラパラとにわか雨の降る心配があります。

午後になると徐々に雲が少なくなり、夜はしっかり晴れ間が広がる予想です。







最高気温は各地12度前後。きのう3日(火)よりも2度ほど低く、北風の影響で気温以上に空気は冷たく感じられそうです。日中もセーターやコートなどを着て寒さ対策を行いましょう。





あす5日(木)は日ざしがしっかり届きますが、あさって6日(金)からは天気下り坂で、再びまとまった雨が降る予想です。

今週末からは晴れ間の出る日が続きますが、日ざしの割に気温の上昇は今ひとつで、昼間も厚手の上着、朝晩は冬物のコートが活躍する冷え込みの日が多くなる見通しです。





花粉情報です。

風が強く吹くことでスギ花粉が大量に飛散する予想です。一段と入念な対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）