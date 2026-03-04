『ラムネモンキー』鍵を握る4人目のラムネモンキー【第8話あらすじ】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）の第8話が4日に放送されるを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】ドラマおなじみのカンフーポーズも!？すべてが規格外の水野美紀
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■第8話あらずじ
マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の殺害を依頼した「トレンディさん」こと望月は、映画研究部のＮｏ．12のビデオテープを探していたようだ。そのテープには「黒江の婆（ばあ）さん」の家で撮った決闘シーンが映っているという。吉井雄太（反町隆史）たちは、黒江の婆さんの孫であり映研の４人目の部員である黒江恵子の記憶をたどる…。
決闘シーンの撮影場所を探していた３人に、マチルダは黒江の家を提案する。気が進まない３人だが、婆さんは一同を家に招き入れる。ピアノが弾ける恵子は映画の音楽を担当することになった上、出演もすることに。しかし数日後、黒江の家は全焼し、婆さんは亡くなった。その後、恵子は親戚に引き取られて転校していったのだった。
手分けして恵子を捜そうと話す雄太に、藤巻肇（大森南朋）と菊原紀介（津田健次郎）は家に帰って家族と向き合うよう諭す。久々に帰宅した雄太は、妻の絵美（野波麻帆）や娘の綾（三浦舞華）のために懸命に家事をする。
大みそかに西野白馬（福本莉子）が働くカフェに集まった３人は、マチルダが消えた37年前の大みそかに思いをはせる…。最後にマチルダと高台で会った後、夜に部室に行った３人は、映研のプレートの裏にマチルダが描いたイラストと『上を向いてガンバレ！』というメッセージを見つけたのだった。
年が明けたある日、白馬は恵子の情報を調べ上げていた。それを聞いた雄太たちはついに彼女に会いに行くことに…。
