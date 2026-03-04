»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏËÌ»³ÏË´ð¹Í°Æ¤Î¿·¥Ý¡¼¥º¤òºÎÍÑ¡ªÀ¤³¦¤Ø¡ÈÆüËÜÊ¸²½¡É¤ÇÄ©¤à¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡×
2026WBC¤ËÄ©¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤Î¹Í°Æ¤·¤¿¡Ø¤ªÃãÅÀ(¤¿)¤Æ¥Ý¡¼¥º¡Ù¡£¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤º®¤¼¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÌ»³Åê¼ê¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë¤È´Á»ú¤Ë¤·¤¿¤é¡¢1ÅÀ¡¢2ÅÀ¤Î¡ØÅÀ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤º®¤¼¤ë¤·¤°¤µ¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤«¤²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤â¤«¤²ó¤¹°ÕÌ£¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÎÃÂÀ¸Á°¤Ë¤Ï¡Ø¤ªÃã¥Ý¡¼¥º¡Ù¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºÎÍÑ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¡ÖÅò°û¤ß¤ò2²ó²ó¤·¤Æ°û¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤äÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÎÝ¾å¤À¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã»¤á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬¤¤¤¤¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ»³Åê¼ê¡£Ä«¤Î¿©»ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¤Î¡È¤ªÃã¡É´ØÏ¢¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸«»öºÎÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤ËÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬¹ë²÷ÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁáÂ®¤ªÈäÏªÌÜ¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç½ÅÀÕ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ËÌ»³Åê¼ê¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¡£³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âµ¤¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£