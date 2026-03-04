アップルの「折りたたみiPhone」の折り目に関する詳しい情報が報じられています。

Fixed Focus Digitalによれば、折りたたみiPhoneの折り目の深さは0.15mm未満に抑えられているとのこと。この数値が小さいほど折り目は浅くなり、見た目や感触でも目立たなくなります。

さらに、折り目の角度は2.5度未満になるそう。これは、ディスプレイを開いたときの折り目の角度を表すもので、角度が小さいほど、折り目がより滑らかで平坦であることを意味します。

折りたたみ式iPhoneには、Samsungが開発した新しいタイプのディスプレイパネルが搭載される見通し。これにより、「事実上折り目がない」または「まったく折り目がない」外観になるとみられています。

折りたたみ式iPhoneは7.8インチのメインディスプレイと、5.5インチのカバーディスプレイを搭載する模様。本体はブック型（横折り）デザインで、背面に2つのカメラ、前面に1つのカメラ、メインディスプレイに1つの自撮りカメラを搭載し、電源ボタンには「Touch ID」が統合されます。本体の厚さは、開いた状態で約4.5mm、閉じた状態で9mm〜9.5mmになります。

折りたたみiPhoneは2026年9月に「iPhone 18 Pro」とともに発表される予定。ディスプレイの美しさに期待が高まります。

Source: Fixed Focus Digital / Weibo

Via MacRumors

