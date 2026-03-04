ハライチ＆神田愛花が語る「投扇興」「バーガー×3」 真剣勝負が生む生放送の醍醐味…『ぽかぽか』MC鼎談(3)
●バラエティをやる上で一番大事なこと
フジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)が、2月23日に放送800回を達成した。生放送ならではの“予定不調和”な展開でお昼を明るくしているが、その中心にいるのがMCのハライチ(岩井勇気・澤部佑)と神田愛花だ。
今回、そんな3人に鼎談インタビューを実施。全3回の最終回は、ヒット企画「投扇興」や、岩井考案ゲーム「バーガーバーガーバーガー」の舞台裏、そして今後の展望などを聞いた――。
(左から)澤部佑、岩井勇気、神田愛花、近藤春菜、バーガール
○チームワークでの勝利に喜びも…
――最近のヒット企画といえば「投扇興」ですよね。プレイヤーとしてはいかがですか?
澤部：興奮しますよね。ゲームとしてバランスがよくできてるんですよ。未経験でも運の要素があるし、「澪標(みおつくし)」(35点)とか高得点が出る確率も非常によくて、2時間まるまるやった時は何発か高得点が出る素晴らしい場面が生まれて、やっぱりテレビ向きの競技だなと(笑)
――元々はハライチさんのラジオ(TBSラジオ『ハライチのターン!』)でやってましたからね(笑)
澤部：最初はふざけてラジオでやってたりもしましたけどね(笑)。だから、僕らが知った『しあわせ家族計画』(TBS)に感謝しなきゃいけないですよ。
岩井：素晴らしいゲームだとは思ってたんですよ。ボウリングだと技みたいなのがないじゃないですか。投扇興は「何が出るのか」を集中してあの場面だけ見られるので、それが連続して行われるのが楽しいですよね。
――やっているのが楽しそうなのがすごく伝わってきます。
神田：2時間まるまる投扇興をやった日(2025年12月26日放送「投扇興トーナメント 2025冬」)は、私たちMCチームで優勝してるんですよ。それまで調子が良くなかった私と、「花散里(はなちるさと)」(3点)ばかりの澤部さんが、すごく良い結果を出してるんです。しかも、その前に『(クイズ)ドレミファドン』の収録に3人で出て優勝してるんです。チームワークで優勝したのが2個続いたので、私は「これだ!」と思って。4年目に入って、「ついに我々は“協力して勝ちを取りに行く”ことができるようになったんだ」って思って、本当にうれしかったです。
澤部：まあ、イントロも投扇興も、チーム力っていうか個人競技みたいなもんですけど(笑)
――「アントニオ猪木選手権」(※)もそうですが、神田さんは勝利へのこだわりが人一倍すごいですよね。
(※)…「燃える闘魂! アントニオ猪木選手権」。アントニオ猪木の扮装をして、様々なシチュエーションで“猪木らしさ”を競うという神田の持ち込み企画で、25年6月27日放送の第2回大会の決勝では、神田が『全力!脱力タイムズ』チーム代表の齋藤孝明治大学教授に惜しくも敗れ、生放送で涙を見せた。
アントニオ神田の涙 (C)フジテレビ
神田：でも、これはバラエティをやる上で一番大事だと思うんです。
澤部：めっちゃ大事ですよね。
岩井：そうですよね。
神田：私は芸人さんじゃないので、笑いを取るというより、とにかくゲームは勝ちを目指すということしかやれることがないんです。
――そのひたむきさが伝わってきて、我々見る側も楽しませてもらっています。
岩井：でも、投扇興はもうちょっと研究してもらいたいなと思いますね。俺は投げ方を研究してるんですけど、神田さんは最初からずっと変わってないんですよ。
――アメリカのセレブを降ろして力を借りることに注力してますよね。
神田：研究したら上手になるんですか?
岩井：俺は研究していこうと思うんですよ。京都のお座敷遊びに行ってこようかなって(笑)
神田：澤部さんもしてます?
澤部：研究ってほどじゃないですけど、上手くはなりたいじゃないですか。「ここを狙ったら高得点が出やすい」っていうのは何となくあるんで。でも、神田さんは研究しないで高得点を出すのがすごいですけどね。
○母親がチャンネルを変える場面
――投扇興の反響はいかがですか?
澤部：千鳥さんが2人ともよく見てくれてて、会うたびに「扇子投げるやつ、何してんねん」「あればっかりやってんな」って言われます(笑)
岩井：こないだいったご飯屋さんの店長さんが「『ぽかぽか』毎日見てます」って言ってくれて、投扇興を楽しみにしてるらしいんですけど、「なんで最近、番組始まってすぐやるようになっちゃったんですか?」って言われたんで、そこまで見てくれてる人がいるんだなって思いましたね。
神田：自分よりも両親が真剣に捉えてるんですよ。私の番になると母は怖くてチャンネルを変えるって言うんです。娘の徒競走の親心を思い出させるみたいで、演者にとっては親のために頑張るゲームだなと感じています。
――向き合い方が全然違いますね(笑)
神田：親御さん、何も言わないです?
澤部：言わないかなあ…。
岩井：『ぽかぽか』のゲームでもらった景品よこせとは言われますけどね(笑)
日本の伝統遊戯「投扇興」(C)フジテレビ
●みんながハマるテーマ曲は2時間で制作
――岩井さん考案のゲーム企画「バーガーバーガーバーガー」(※)は、みんなで踊るテーマ曲も癖になって水曜日が大いに盛り上がっていますが、どのように思いついたのですか?
(※)「バーガーバーガーバーガー」…バディが選んで組み合わせた具材カードで最高のハンバーガーを目指すカードゲーム。「トップパテ・バーガー卿」(岩井)の主宰で、アシスタントの「バーガール」(AD)、実際にハンバーガーを作る「マザー・ピクルス」(フードコーディネーター)も盛り上げる。
岩井：企画を作るっていうより、音ネタを作ってるみたいな感覚ですね。簡単なカードゲームを考えて、テーマをハンバーガーにしようって決めたら、あの曲のリズムが頭に思い浮かんだんです。どうすれば笑えるかだけを考えたので、ゲーム性は後付けですね。
神田：へぇ〜そうなんだ。ハンバーガー食べてて「この具、ちょっと変じゃない?」って思ったとかじゃないの?
岩井：全くないです(笑)
澤部：発明の瞬間のひらめきのやつがないんですね(笑)
――曲はかなりイメージを固めてから発注されたのですか?
岩井：発注というか自分で作りました。
――どれくらいの時間で作ったものなのですか?
岩井：2時間くらいですね。作曲家の友達(Carlos K.)に編曲してもらったんですけど、作業が速いんです。
――岩井さんの歌声も入ってますよね。
岩井：パソコンつないで録りましたね。
――振り付けも岩井さんですか?
岩井：あれも自分で考えました。一番気持ちいいやつを(笑)。音楽が頭に残ればみんな楽しんでくれますからね。
――あのリズムと振りは、気持ちいいですよね。
澤部：初見で踊れるから、気づいたらもう踊ってましたね(笑)
神田：そうなんですよ。覚えやすいです。
○CM中も続く「感想戦」
――実際にプレイヤーとしてやってみて、面白さはどんなところにありますか。
澤部：まずハンバーガーってみんな好きですから、前のめりになりますよね。あれも運のゲームだから、ゲストも同じ土俵で一緒にできるのが大きいですよね。
神田：具材がみんな食べたことあるものなんですよ。だから変な組み合わせでも味がなんとなく想像できるのが楽しさの一つだと思っていまして、「うわ、これはダメだ」とか「意外といけるかな」とかを考えるのも年齢層を問わないので、すごいゲームだなって思います。
岩井：ポーカーというか、テキサスホールデムみたいなもんですからね。
――生放送を観覧しましたが、ゲームが終わってCMに入っても、「あれを出しとけば良かった!」ってずっと言ってますよね(笑)
神田：相手への気づかいもあるんですよね。ソースがなかった場合に出していただいたら、それが仇になる時もあるし。
澤部：「肉」「肉」より「ソース」「ソース」のほうが失敗した時、面白いですよね。
岩井：「シイタケ」「ソース」「ソース」みたいなね。
神田：そんなこと考えてるんだ(笑)
――こうやって感想戦もできるんですね(笑)
岩井：実際にハンバーガーを作ってみて食べるというのもできましたしね。
澤部：ネットでも言ってくれてたんですよね。裏でフードコーディネーターさんがスタンバイしてて、作って食べたらいいんじゃないかって。
――それを裏ではなく表で見せるのもいいですよね。
●岩井のやりたい企画が試せる最適環境
――それでは最後に、今後に向けて一言ずつお願いします。
澤部：毎日ある番組なので、帯番組を経験した方も含めて、いろんな人に「絶対しんどくなる時期が来る」って言われてたんですけど、えらいもんで今のところ“沼にはまる”とか“谷に落ちる”みたいな瞬間がないんです。「失敗した」「スベった」「あの人をもっとフォローできたのに」とか反省しても「次の日頑張ろう」って思えてるんで、今後もポジティブにやっていきたいです。昔より切り替えられるようになりました。
岩井：「バーガーバーガーバーガー」みたいな音ネタはめっちゃ思い浮かぶんですけど出すところがなかったんで、これができて良かったなと思ったんですよね。「バーガーバーガーバーガー」をやりだしたら、このためにスタッフさんがみんなすごい動いてくれていい状態で出せるのが分かったんで、僕がやりたい音ネタ的なものができる環境にちょうどいいなと思って。だからこれからみんなを従わせて、いろんな準備をさせてやっていこうかなと思いますけど(笑)
澤部：権力を振りかざすよくないMCになってきたな(笑)
――他にもいろいろアイデアがあるんですね。
岩井：4年目に入って、コーナーをいろいろ試してる感じがあるんで、こっちも出していけるんじゃないかなと思って。ちょっと試せる余白ができてきたのかなと思うので、そこをみんなで自由に使っていけたらと思います。
神田：私はいまだに、自分がここに立たせていただけている理由が分からなくて。もっと適任者はいますし、出たい子もいると思うので、とにかくこのポジションを頂けていることに感謝しながら、ちゃんと手を叩くときは叩く、笑うときは笑う、真剣に戦うときは戦う……これを変えずに頑張るのみだと思ってます。
