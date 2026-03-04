日本中が震えた「大感動の名シーン」厳選９(ナイン)【WBC総力大特集】

大谷翔平「トラウト斬り」で吠えた！’23年第5回大会 決勝・米国戦

大谷翔平（31）が感情をむき出しにして吠える姿に、多くのファンが心を揺さぶられただろう。第５回大会（’23年）決勝で、米国の強打者トラウトを三振に打ちとり日本を優勝へ導いた直後のことだ。大谷は試合後、報道陣へこう語っている。

「自分のベストを超える球を投げないと、抑えられないバッターかなと思って」

ＷＢＣでは、日の丸を背負った侍ジャパンが強豪国と死闘を演じる。極度の緊張を強(し)いられた選手たちがベストを超えるスーパープレーをするからこそ、見る者を感動させるのだ。絶不調だったレジェンドの執念のタイムリー、追い込まれた９回裏に起きた大逆転劇、捕手のブロックをかいくぐっての「神の手」ホームイン……。厳選した９つの名シーンから、日本中が震えた感動を蘇(よみがえ)らせたい。

絶不調イチロー 執念の決勝タイムリー’09年第2回大会 決勝・韓国戦

同大会で前の試合まで打率.211と絶不調だったイチロー。「想像以上の苦しみ」と語っていたが決勝の延長10回表２死二、三塁の場面で執念の決勝タイムリー。試合後は「神が降りてきた」と語った。

井端弘和 ９回２死から同点タイムリー’13年第3回大会 2次ラウンド・チャイニーズタイペイ戦

１点リードされた９回表２死二塁から井端が同点タイムリー。土壇場で追いつくと日本は延長10回に勝ち越した。

村上宗隆 劇的! 逆転サヨナラ打’23年第5回大会 準決勝・メキシコ戦

この日３打席連続三振など４打数無安打だった村上。１点を追う９回裏に起死回生のサヨナラ２点タイムリー！

内川聖一 流れを変える超ファインプレー’09年第2回大会 決勝・韓国戦

５回裏に追いつかれた直後、韓国打者のライナー性の打球をワンバウンドで捕球。そのまま二塁へ送球し打者を刺した。流れを掴んだ日本は延長の末に勝利。

川粼宗則「神の手」ホームイン’06年第1回大会 決勝・キューバ戦

１点差に詰め寄られた９回表。イチローのヒットで二塁走者の川粼が、捕手のブロックをかいくぐり右手だけで「神の手」ホームイン！

ダルビッシュ有 経験なき抑えに抜擢’09年第2回大会 決勝・韓国戦

同大会で原辰徳監督はダルビッシュを経験のない抑えに抜擢。本人は不安を吐露も、決勝戦を２回１失点で締める。

阿部慎之助 史上初！ １イニング２本塁打’13年第3回大会 2次ラウンド・オランダ戦

２回裏に日本が猛攻。先頭の阿部の本塁打などで一挙５点。さらに打者一巡で阿部が３ラン。１イニング２本塁打はWBC史上初の快挙。

不振の福留孝介 代打先制２ラン’06年第1回大会 準決勝・韓国戦

打率.105と不調で、この大会で初めてスタメンを外れた福留。０対０の７回表、１死二塁の場面で代打で登場。決勝の２ランを放った。

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より