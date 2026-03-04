朝活しちゃう？【スタバ】コーヒーと一緒にオーダーしたい「軽食」

いつもより時間に余裕のある朝や休日の朝は、近くの【スターバックス】で朝食をとりながら読書や勉強にいそしんでみませんか。1日の始まりに充実した時間を過ごせば、心に余裕が生まれて何事もいつもより上手く進みそうな気持ちになれるはず。そこで今回は、朝活のお供にすれば、心もお腹も満たしてくれそうなスタバの「軽食」を紹介します。

カスタムで朝からリッチな気分を

朝食にぴったりな軽やかな食べ応えの「アメリカンワッフル」。そのまま食べると、香ばしい発酵バターの風味とザラメ糖のジャリジャリとした食感が楽しめます。気分を変えてリッチなスイーツに仕上げたい時は、@j.u_u.n__starbucksさんが紹介しているカスタム、「ペストリーホイップ追加」「チョコレートソース追加」を試してみて。ワッフルを温めれば、ホイップとザラメ糖がとろける贅沢感も味わえます。

しっかり食べたいときの定番フード

しっかり食べておきたい時は、「照り焼きチキン 石窯フィローネ」がおすすめ。フィローネにサンドしてあるのは、公式サイトによると、「甘辛い照り焼きソースをからめたジューシーなチキン、キャベツのソテー、マヨネーズ」とのこと。照り焼きチキンとソテーされたキャベツの甘みで、朝から元気になれそう。スタバでの朝食後に、ワークアウトに出かける予定がある時にもぴったりかも。

コーヒーにプラスワンで満足度が上がるスタバの「軽食」。いつもより早く自宅を出発できた日は、お腹と心が満たされる至福のひとときを体験してみませんか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる