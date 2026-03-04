のんびりとくつろいでいるお姉ちゃん猫に、ちょっかいをかけるように何度も猫パンチを繰り出す、とってもやんちゃな弟猫。これは…お姉ちゃんが怒って、喧嘩が始まるという恐ろしい結末が待っているのかと思いきや…！？投稿は、記事執筆時点で1.6万再生を突破し「優しいチョンチョンね♡♡」などの声が寄せられています。

【動画：くつろぐ姉猫に弟猫が『パンチ』を繰り出したかと思ったら…可愛すぎる展開】

嫌な予感がするけれど…

Instagramアカウント「hibimoiwa」に投稿されたのは、２匹の姉弟猫のやり取りの様子です。お姉ちゃんの『もいわ』ちゃんがのんびり寛いでいるところに弟の『いぶき』くんがやってきて…目の前にちょこんと座ったといいます。

ちょっと嫌な予感…。きっとそれはもいわちゃんも同じなのでしょう…。なぜって普段からいぶきくんは、もいわお姉ちゃんにちょっかいをかけてばかりなんだとか。子猫時代はよくお姉ちゃんを怒らせていたそうです。

今日は優しいパンチ

それでも全く懲りないいぶきくんは、大人になってもお姉ちゃんに喧嘩を仕掛けるような行動を取ることがあるといいます。この日も、目の前のお姉ちゃんの頭に猫パンチを繰り出したとか。ですがそのパンチは…！？

とっても優しい攻撃だったとか。左前足でチョイチョイ、次に右前足にチェンジして、グーの形でツンツン。これは本当に喧嘩を仕掛けているパンチなのでしょうか。お姉ちゃんが遊びに乗ってくれるか確認しているようです。

受け流す年上の余裕

もいわちゃんはというと…いつものことと思っているのか、全く反撃する様子はなかったといいます。この程度の攻撃は日常茶飯事なのかもしれません。それでも弟への寛大な気持ちがなければすぐに大きな喧嘩に繋がっているかも！？

そんなもいわちゃんの優しさを知ってか知らずか、いぶきくんの猫パンチは、やがて大きく手のひらを広げる形へ。まるで『まごの手』のように、そっと触れるその一撃には、お姉ちゃんへの想いが込められているようでした。

投稿には、とっても優しいいぶきくんのパンチと、それを優しく受け入れているようなもいわちゃんに「可愛い♡優しい」「様子見パンチ可愛い」「いぶきの可愛いパンチ！！そのパンチに癒やさました」「そのパンチされたいです」「ほんっとーにカワイイ」「いぶきは、本気で怒らない？それか、ただビビってるだけ？」などのコメントが寄せられるとともに、いいね件数が1800件を超え注目を集めています。

この他にも、Instagramアカウント「hibimoiwa」には、もいわちゃんといぶきくんの喧嘩ともじゃれ合いとも取れるやり取りの様子が投稿されています。いぶきくんの子猫時代からの日々も見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hibimoiwa」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。