和歌山市の尾花正啓市長が2日、任期満了を迎える8月の次期市長選に出馬しない意向を表明した。尾花氏は2014年に初当選し、現在3期目。24年4月に膵臓がんに罹患していることを公表し、治療しながら公務を続けている。

その和歌山市長選に、自民党の二階俊博元幹事長の三男・伸康氏が出るとの話が、地元でささやかれている。

「自民和歌山県連内では、伸康さんが昨夏の参院選で落選してから、和歌山市議選や県議選に擁立するといった話が浮上しています。その延長線上で、一部から『和歌山市長選はどうか』との声が上がっている。ただ、伸康さんは俊博さんの秘書を務めただけで政治経験がなく、いきなり市長職はハードルが高い。反対意見もあるようで、実際に出馬するのは難しいでしょう」（地元政界関係者）

伸康氏はこれまで国政に2度挑戦したが、いずれも大差で敗れている。一昨年の衆院選では、引退する父から和歌山2区の地盤を受け継いだが、派閥裏金事件で離党した世耕弘成元参院幹事長に約3万票差で完敗。昨夏の参院選では、世耕氏が送り込んだ刺客・望月良男参院議員に約3.4万票差をつけられた。

先月の衆院選では、世耕氏と県連が、今後の選挙で協力関係を構築する旨の確認書を交わした。県連側は候補を立てず、世耕氏が再選を果たした。表向きは保守分裂が解消されたが、県連内では世耕氏に反発する声が少なくない。

「県連は世耕さんに勝てそうな候補を見つけられず、いやいや受け入れた感が否めません。県内二階派は『このままでは和歌山が乗っ取られる』と、焦りを募らせています。特に古株の議員には俊博さんに恩がある人が多く、伸康さんを政界に送り込み“二階王国”を存続させようと必死です」（地元記者）

■国政再挑戦を求める声も

選挙に弱くても待望論が絶えない伸康氏。しかし、父の存在感が大きすぎるが故の懸念もある。

「伸康さんが国政や首長ならまだしも、市議や県議になったら、同僚議員は相当やりづらくなるでしょう。そういう意味でも処遇が難しく、中ぶらりん状態です」（前出の地元記者）

ある県連幹部は「今更、地方議員になっても仕方がない。数年かけて準備し、もう一度国政に挑戦するべき」と話す。さまざまな思惑が交錯するが、伸康氏が王国を引き継ぐ日は来るのか。

