『ラムネモンキー』第8話 “雄太”反町隆史たちが4人目の映研メンバーと再会
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第8話が4日の今夜放送される。
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■第8話あらすじ
マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の殺害を依頼した「トレンディさん」こと望月は、映画研究部のNo.12のビデオテープを探していたようだ。そのテープには「黒江の婆さん」の家で撮った決闘シーンが映っているという。雄太（反町）たちは、黒江の婆さんの孫であり映画研究部の四人目の部員である黒江恵子の記憶を辿る…。
決闘シーンの撮影場所を探していた三人に、マチルダは黒江の家を提案する。気が進まない三人だが、婆さんは一同を家に招き入れる。ピアノが弾ける恵子は映画の音楽を担当することになった上、出演もすることに。しかし数日後、黒江の家は全焼し、婆さんは亡くなった。その後、恵子は親戚に引き取られて転校していったのだった。
手分けして恵子を探そうと話す雄太に、肇（大森）と紀介（津田）は家に帰って家族と向き合うよう諭す。久々に帰宅した雄太は、妻の絵美（野波麻帆）や娘の綾（三浦舞華）のために懸命に家事をする。
大晦日に西野白馬（福本莉子）が働くカフェに集まった三人は、マチルダが消えた37年前の大晦日に思いを馳せる…。最後にマチルダと高台で会った後、夜に部室に行った三人は、映研のプレートの裏にマチルダが描いたイラストと『上を向いてガンバレ！』というメッセージを見つけたのだった。
年が明けたある日、白馬は恵子の情報を調べ上げていた。それを聞いた雄太たちはついに彼女に会いに行くことに…。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
