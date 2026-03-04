引退を表明したアスリートカップルが、電撃結婚した。

４日までにインスタグラムで「２０２６．０３．０２ 結婚しました 皆さん暖かく見守ってください」（原文ママ）と報告したのは、スピードスケート男子１０００メートルで元日本記録保持者の山田将矢さん。お相手は、なんとスピードスケート女子の小野寺優奈さんだ。

小野寺さんも自身のインスタグラムで「２６．３．２ ２８歳の誕生日の今日結婚いたしました！！」と発表し、２ショットをアップ。「１月にプロポーズしていただき、２ヶ月ほどの婚約期間を経て無事今日を迎えられました 楽しい日々とたくさんの愛をありがとう とにかく長生きしてね これからもずっとよろしくね」「＃結婚 ＃山田」とつづり、「将矢くん 素敵なプロポーズありがとう」と指輪を見せるショットも披露した。

この投稿には長野五輪女子５００ｍ銅メダリストの岡崎朋美さんが「お〜ご結婚おめでとう インスタ開いたらビックリお似合いだよ〜」と祝福のコメントを寄せたほか、「めでたい」「お幸せに！」「ナイスカップル」などの声が続々。女子５００メートルで２０１８年平昌五輪金メダルの小平奈緒さんらが「いいね！」していた。

山田さんは２０２０年に当時の日本記録を２度更新。五輪メダル候補と期待されたが、その後は左足首痛や腰痛などのけがに悩まされた。昨年末の全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考会で五輪代表を逃し、現役引退を表明。弟の山田和哉（ウェルネット）が五輪初出場を果たした。

小野寺さんも日本代表として２４年世界選手権や２５年の冬季アジア大会に出場。昨年末の全日本選手権で引退を発表していた。